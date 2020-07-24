Как спрогнозировать погоду? Специалисты Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова решают эту задачу уже 170 лет

24 июля, пятница, 10:39

Современному человеку, чтобы узнать прогноз погоды, не требуется затрачивать много усилий. Достаточно зайти на один из метеорологических сайтов или воспользоваться мобильным приложением в своем смартфоне. Но мало кто представляет тот объем технических ресурсов и средств, которые используются каждый раз, чтобы прогноз в вашем телефоне был максимально достоверным.

Чтобы начать разговор о погоде мы отправляемся не в один из филиалов Росгидромета и даже не на метеостанцию, а туда, откуда началась российская метеорологическая наука – Главную геофизическую обсерваторию.

Владимир Катцов – Директор Главной геофизической обсерватории им. А.И Воейкова, д.ф-м.н.:

"Нам 171 год в настоящее время, были мы организованы по высочайшему повелению Николая I. Фактически отечественная история метеорологии и климатологии неразрывно связана с обсерваторией."

Именно в этих стенах расположена метрологическая служба российских метеорологов и климатологов. Проще говоря, здесь постоянно находится тот самый "эталонный термометр", по которому проходят поверку метеостанции всей страны. "Эталонный термометр" - понятие, конечно, образное. Вот так, к примеру, поверяют датчики влажности.

Максим Окоренков – Метролог Главной геофизической обсерватории им. А.И Воейкова:

"Именно здесь проверяется их работа по такому показателю, как показатель влажности. Там, помимо датчиков станций, находится датчик эталонного типа, с которым мы сличаем показания и делаем вывод об их работоспособности и точности."

А сейчас отправляемся на метеостанцию. Но не совсем обычную. Это полевая площадка все той же Главной геофизической обсерватории в поселке Воейкова, недалеко от Колтушей, и это полигон Всемирной метеорологической организации. Здесь испытывают метеоприборы, в прямом смысле слова со всего мира.

Светлана Гаврилова - Зав. методическим отделом Главной геофизической обсерватории им. А.И Воейкова, к.г.н.:

"Если средство измерения хорошо себя зарекомендовало на этом полигоне, то мы готовим под него нормативную базу и начинаем рекомендовать для распространения и внедрения по станциям, которые по всей нашей стране распределены. Сейчас у нас таких станций 1592 станции с персоналом. Порядка 400 автоматических."

Многие метеоприборы уже давно стали автоматическими и участие человека в их работе не требуется. Но на полигоне ВМО автоматика всегда резервируется более простым, ручным способом измерения. Светлана Лыскова – одна из тех, кто работает со всеми этими измерительными приборами, а потом анализирует полученную информацию. Метеорологией она "заболела" еще со школы и относится к ней не просто как к прогнозу погоды, а как к научной дисциплине.

Светлана Лыскова – И.о. заведующего лабораторий сетевых и экспериментальных наблюдений Главной геофизической обсерватории им. А.И Воейкова:

"Это наука, и чем больше ты в это погружаешься, тем больше понимаешь, что это не так просто, как кажется на первый взгляд. Есть много процессов в атмосфере, которые можно просчитать с помощью уравнений. А есть области, которые трудно поддаются исследованию."

По словам самой Светланы, раньше на упрек в адрес неточного прогноза погоды она реагировала очень эмоционально, пытаясь объяснить, что все далеко не так просто. Сегодня она рекомендует доверять прогнозу, но не заглядывать далеко в будущее.

Светлана Лыскова – И.о. заведующего лабораторий сетевых и экспериментальных наблюдений Главной геофизической обсерватории им. А.И Воейкова:

"У прогноза погоды есть заблаговременность, вот то, что неделя, день, два. И все зависит от того, на сколько времени вы смотрите, и чем дольше вы смотрите, тем меньше вероятности, что этот прогноз оправдается."

Чтобы составить прогноз погоды, недостаточно иметь данные метеостанции только своего города или края. В Главной геофизической обсерватории несколько лет назад была разработана и внедрена вот эта компьютерная программа, которой сегодня пользуются метеорологи всей страны, составляя прогнозы в том или ином регионе.

Алексей Смирнов – Мл. научный сотрудник отдела геофизического мониторинга и исследований Главной геофизической обсерватории им. А.И Воейкова:

"Это показания с метеостанций, это радиолокационная информация, это аэрологическая информация, которые дважды в сутки выдают информацию. И все это на одной карте представлено для синоптиков. Это информация по всему земному шару, все станции, которые есть в свободном доступе, представлены у нас на этом глобусе."

Человек на протяжении всей своей истории пытается постичь законы природы, но нам известно далеко не все. В прогнозировании погоды и изучении процессов, которые на нее влияют, достаточно белых пятен, и именно поэтому долгосрочный прогноз никогда не будет иметь 100-процентный результат. В этом вопросе всегда нужно учитывать хотя бы один процент на сюрпризы."

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.