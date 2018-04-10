Кадры для авиационной промышленности: как готовят специалистов высокого класса?

09 апреля, понедельник, 13:44

Выстроить единую систему подготовки профессиональных рабочих кадров, а также инженерных специалистов, которые бы полностью удовлетворяли требованиям отечественной промышленности, в нашей стране пока не удается. Однако в Петербурге есть предприятие, которое решило эту проблему исключительно собственными силами.

Советская система подготовки кадров безвозвратно ушла в прошлое, но современные российские предприятия пользуются ее наследием. Изменились программы подготовки, улучшилась материальная база, но квалифицированные специалисты по-прежнему в дефиците.

Людмила Ильина, директор Учебного центра АО "ОДК-Климов": "Если разобрать по процессикам все то, что мы здесь делаем, практически на каждом рабочем месте нужен человек определенной квалификации, если говорить о рабочих, это 5-6 разряд, если говорить об инженерах, то это - первая вторая категория, то есть ведущие".

В объединенной двигателестроительной корпорации вопрос подготовки кадров всегда имел особое значение. В конструировании и сборке авиационных двигателей нужны специалисты высокого класса без всяких оговорок. Почти 10 лет назад на предприятии "Климов" был организован Учебный центр, который пересмотрел всю систему поиска и подготовки технических специалистов. Начали с инженеров.

Людмила Ильина, директор Учебного центра АО "ОДК-Климов": "Было принято решение делать новую магистрскую программу, где будет микс металлургов, конструкторов и технологов, людей, которые с учетом новых материалов, они освоят это сначала в ВУЗе, а потом здесь".

Отныне в Политехническом университете Петра Великого на базовой кафедре предприятия не готовят исключительно конструкторов авиационных двигателей. Студенты разных направлений от металлургов и материаловедов начинают в прямом смысле разрабатывать авиационные прототипы следующего поколения.

Анатолий Попович, директор Института металлургии, машиностроения и транспорта СПбПУ Петра Великого, д.т.н., профессор: "Это на сегодняшний день принципиально новая подготовка кадров, когда магистру задается задача не просто изучить тот или иной предмет, а вот вам двигатель, вы должны разработать новые материалы, технологии их производства".

Магистранты оценили новый подход, теперь студенты 5-6-го курсов университета, не просто пишут диссертации, но совмещают этот процесс с работой на действующем предприятии, используя его научные и технические мощности.

Александр Косматов, инженер-конструктор, студент СПбПУ Петра Великого: "Базовая кафедра АО Климов дает уникальную возможность ребятам получить знания сразу в двух областях – конструировании и материаловедении, в любом другом месте, ты либо конструктор, либо материаловед".

Для рабочих специалистов, требования к которым в авиационной промышленности не менее высоки, также пересмотрели программу стажировки. Если раньше выпускники технических колледжей попадали на предприятие в качестве учеников и около года "вливались" в рабочий процесс, то сегодня, они начинают привыкать к своему будущему месту работы и авиационной специфике в целом еще на 2-3-м курсах.

Александр Козак, ведущий специалист Учебного центра, мастер производственного обучения: "Такой базы, как на нашем предприятии, нет ни в одном техникуме. То есть их учат слесарке, их учат основным операциям, а все остальное, извините, показывают на пальцах".

Сами студенты, поработав в учебных мастерских, начинают задумываться о том, чтобы продолжить образование и средне-специальную квалификацию превратить в высшую.

Егор Афиногенов, студент техникума "Приморский": "Интересно то, что разные приборы. Приборов на двигателе очень много. Интересно то, что в конечном итоге этот агрегат будет служить для человечества, на нем будут летать".

Однако, это еще не вся выстроенная пирамида подготовки будущих кадров в "ОДК-Климов". Школьников и ребят из технических кружков детского творчества регулярно приглашают на экскурсии в действующие цеха.

Данил Корепанов, инженер-технолог: "Довольно сложно рассказать о таком процессе без использования терминологии. Упрощать это невозможно, можно рассказать, это интересно. И на мой взгляд нет такого момента, когда человек внезапно стал инженером".

Система, которую выстраивали в "Климове" в течение нескольких лет, только начинает приносить свои первые плоды в виде готовых специалистов для высокотехнологичного производства. Быть может, полученный опыт смогут перенять и другие отрасли отечественного производства.

Тимур Мамонов, Максим Беляев, Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.