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23 ноября, понедельник, 08:46

Международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ" открывает путь в большой кинематограф

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Международный фестиваль студенческих фильмов, который ежегодно проходит в петербургском институте Кино и телевидения, в этом году отмечает юбилей. 20 лет.

Триста заявок из пятидесяти киношкол со всего мира,  различные мастер-классы, кинопоказы на широкого зрителя – все это фестиваль студенческих фильмов. За прошедшие 20 лет "ПитерКиТ" стал событием не только петербургского и общероссийского масштаба,  интерес к этому форуму сегодня очень большой и у кинематографистов зарубежных стран. В этом году конкурсное жюри возглавил американский режиссер, сценарист и продюсер Пол Браун. Приехать в Россию из-за пандемии он не смог, поэтому все общение происходило удаленно в режиме он-лайн.

Пол Браун - Американский режиссер, сценарист и продюсер:

"Обсуждение фильмов, не смотря на то, что мы их смотрели в зуме, было очень страстным и жарким. Мне очень понравилось! "

В этом году фестиваль полностью проходил в он-лайн формате. В финал вышли 29 игровых, 6 анимационных и 14 документальных картин. Кроме того, впервые студенты презентовали  свои мультимедийные инновационные проекты в новой номинации "Цифровое видеоискусство". А победители в каждой номинации получили по 500 тысяч рублей. Драматург Лиза Кузовникова победила в питчинге с коротким метром.

Лиза Кузовникова – Студентка СПбГИКиТ:

"Да, я выиграла конкурс, мне предоставили 500 тысяч рублей. Они все пойдут на реализацию фильма, мы будем снимать его зимой... "

Путь в большой кинематограф у каждого свой. Не существует готового рецепта, как стать успешным режиссером или сценаристом. Фестиваль студенческих фильмов  дает возможность первого опыта, пробы пера для начинающих. Так, например, о жизни сибирских вахтовиках в этом году узнали тысячи зрителей со всего мира из фильма режиссера Дмитрия Каргаполова. Оценило эту работу и высокое экспертное жюри, выпускник петербургского института кино и телевидения получил на фестивале приз на лучшую документальную картину.

Дмитрий Каргаполов – Выпускник СПбГИКиТ:

"Фестиваль – это встреча со зрителем, и мне кажется, что кино существует тогда , когда оно встречается со зрителем. "

Мастер-классы от ведущих кинематографистов стали уже неотъемлемой частью фестиваля. Их взгляд на современное искусство для начинающих особенно ценен. Так российский и американский дизайнер и режиссер Паша Шапиро в области медийных технологий и вообще в дизайне выделяет наиболее характерную тенденцию – трансфер образов или трансфер персон. 

Паша Шапиро- Российский и американский дизайнер и режиссер:

"Тут нет ничего нового - классические принципы постмодернизма..."

В этом приеме, по большому счету, нет границ для творчества. Так, трансформируя образы, можно переосмыслить даже шедевры  Лувра, заменив людей на полотнах изображением кумиров хип-хопа – новый взгляд на искусство ренессанса. Однако, больше всего молодых кинематографистов все же волновали вечные темы - жизнь, любовь, разочарование и конфликтные ситуации. Не обошли участники фестиваля и пандемию.

Виктор Мережко- Художественный руководитель фестиваля "ПитерКиТ", сценарист, режиссер, Народный артист РФ:  

"Одна девочка сняла блистательную картину. С таким юмором эта проблема показана..."

Пандемия внесла красок и в организацию самого фестиваля. Не смотря на то, что открытие и закрытие проходили без публики и больше напоминали съемочную площадку,  зрителей все же было много.

Александр Евменов- Президент фестиваля "ПитерКиТ", ректор СПбГИКиТ, профессор, заслуженный деятель науки РФ: 

"Мы очень опасались , что в связи с пандемией сократится число зрителей, заинтересованных лиц, но наоборот, значительно увеличилось..."

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 
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