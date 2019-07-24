Любовь к морю и романтика парусного спорта

24 июля, среда, 12:37

Петербург – морская столица, но, тем не менее, большинство горожан до сих пор не знают, что такое выйти в открытое море, а тем более выйти в открытое море под настоящим парусом.

Сегодня в обществе есть устоявшийся стереотип, что парусная яхта - это скорее элемент роскоши, чем спортивный снаряд. Между тем, в советском Ленинграде парусные яхты были на балансе многих предприятий, попробовать свои силы в морском деле можно было и в секциях ДОСААФ и в различных яхт клубах. Детский парусный спорт также занимал заметное место.

Сергей Алексеев, президент Санкт-Петербургского парусного союза: "У нас в советское время 2000 детей занималось постоянно, сейчас 800. Но прогресс есть, буквально 7 лет назад занималось всего 300. Позакрывались все школы, были застроены яхтклубы домами и отелями. Сейчас то, что город нас поддерживает, это значит, что до властей дошло, что нужна городская поддержка, чтобы морские виды, водные виды, чтобы они получали развитие".

Хочется верить, что времена, когда яхтклубы Петербурга закрывались, остались в прошлом. Два года назад произошло знаковое событие: на берегах Невы появилась новая спортивная школа "Крестовский остров", которая специализируется исключительно на парусном спорте.

Наталья Федеорова, директор СПб ГБУ спортивная школа по парусному спорту "Крестовский остров": "Мы - морская столица, и об этом не надо забывать. У нас пятимиллионный город, и у нас есть все, чтобы парусный спорт у нас был. А так как наш ресурс – это наши дети, наши спортсмены и тренеры… сам Бог велел собрать это все воедино именно в парусную школу и ее развивать".

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская, Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург