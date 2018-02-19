Петербургские школьники всерьез взялись решать проблемы сохранения культурного наследия Петербурга

19 февраля, понедельник, 13:04

Потереть пальцы атлантов на счастье считают своим долгом не только туристы, но и многие петербуржцы, не задумываясь о том, как это сказывается на скульптурах. Комитет по охране памятников решил рассказать о другой жизни исторических объектов, специально разработав серию образовательных проектов по сохранению культурного наследия.

О том, насколько вредны историческим памятникам тактильные контакты, решили рассказать школьники 177 гимназии. Восьмиклассники провели исследовательскую работу, в которой выяснили, какие именно скульптуры в Петербурге чаще всего страдают от чрезмерного внимания. Например, на барельефе «Битва при Гангуте» бронзовая пятка матроса уже отполирована до блеска – стараниями петербургских студентов. Считается, что спасенный моряк помогает выплывать из любых ситуаций, особенно на сессии. Пальцы атлантов у малого Эрмитажа затерты не меньше – к ним по выходным выстраивается целая очередь не только из туристов, но и молодоженов. Список таких "счастливых" памятников юные исследователи напечатали в буклете, который раздали всем желающим.

Екатерина Матюшечкина – Ученица гимназии № 177:

"Мы изучили статьи, что стирается вот этот верхний слой, позолота. Во-первых, это наносит огромный урон нашему культурному наследию, это наносит огромный ущерб государственному бюджету, потому что на реставрацию выделяются огромные суммы денег. Главной целью нашего проекта было привлечь внимание неравнодушных к данной проблеме и привить нашим сверстникам и вообще жителям города любовь к памятникам."

Проект «счастливые памятники» стал победителем городского конкурса, который проводится по инициативе Комитета по охране памятников уже третий год. Своей исследовательской работой, по словам ребят, они хотели показать, что даже дети могут внести свой вклад в сохранение культурного наследия. И таких юных инициативных школьников сегодня очень много, уверяют чиновники.

Алексей Михайлов – Заместитель председателя КГИОП:

"Нам показалось очень важным, чтобы дети попытались сами объяснить на своем уровне, каким образом они готовы сохранять культурное наследие, каким образом они готовы передавать эти знания другим детям. И вот появился этот конкурс..."

Один из таких проектов - игротека «По Санкт-Петербургу с ЮНЕСКО». Школьники совместно с учителями разработали серию образовательных игр, как компьютерных, так и настольных, каждая их которых так или иначе касается истории Петербурга и его культурного наследия. Вот здесь, например, нужно не только найти основные достопримечательности Северной столицы, но и рассказать о них. А по этой игре в конце прошлого года состоялся настоящий турнир, в котором участвовали 16 петербургских школ. И сегодня уже есть в планах организовать международное историческое состязание на ее основе.

Андрей Дворцов – Учитель истории школы №639:

"Всего у нас уже более 12 игр. Тут есть и спортивные, например, игры петровского времени – «Бомбардиры», «Фузилеры», «Гренадёры», они соревнуются при переноске ядер, или метании гранат. Есть творческие мастерские, где ребятам нужно создать свой проект, предположим, что делал КГИОП 100 лет назад, была же революция, вот до того ли им было, оказывается, до того."...

Ирина Товкалева. Максим Беляев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.