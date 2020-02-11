20:12 11 февраля, вторник
RSS В избранное
11 февраля, вторник, 15:05

"Володин в городе": в Петербурге прошел фестиваль "Пять вечеров"

Версия для печати

В Петербурге прошел фестиваль «Пять вечеров». Его еще называют володинским, поскольку посвящен текстам известного советского драматурга. Шестнадцатый фестиваль прошел в совершенно новом формате: в программе был всего один драматический спектакль, много читок и режиссерская лаборатория.

Это еще не спектакль, а только эскиз. "Фабричную девчонку" по одноименной пьесе Александра Володина представил начинающий режиссер Юрий Квятковский со стажерами Молодежного театра на Фонтанке. Советская действительность здесь трансформируется в музыкальную среду. И герои, и антигерои пьесы с помощью гротесковых техник "прочитываются" наиболее фактурно. Задача этого эскиза понять природу текста пьесы.

Идеи советской действительности понятны и сейчас. Володинский текст звучит актуально и по-новому в исполнении молодых актеров. Они смогли органично его прочувствовать и передать. Каждый образ получился ярким, эмоциональным и брутальным -  все женские роли исполняли мужчины.

Старт шестнадцатому фестивалю "Пять вечеров" дала именно эта режиссерская лаборатория "Володин в городе". А сам фестиваль с этого года будет проходить в новом формате, чередуя полноформатную афишу из пяти спектаклей в нечетные годы с лабораторной и образовательной программами в четные.

В рамках этой лаборатории режиссер Александр Плотников, кстати, еще студент вместе с артистами БДТ всего за пять дней поставил эскиз "Вечер шестой". Он думал, что в основу войдут две володинские  пьесы "Осенний марафон" и "Записки нетрезвого человека". Но в итоге эскиз получился по мотивам пяти произведений.

"Время Володина. Диалог". Так называлась образовательная программа для школьников. Старшеклассников ждало настоящее погружение в мир драматурга. Просмотры фильмов по его сценариям, обсуждения, беседы, мастер-классы. И написание драматургических текстов и воплощение их.

В рамках фестиваля прошла и авторская читка Марюса Ивашкявичюса, знаменитого литовского драматурга. Он читал свою новую пьесу "Ад и мир", ее уже окрестили скандальной, провокационной и жестокой.

Новый формат фестиваля, безусловно, должен дать толчок его развитию. Ведь еще в прошлом году организаторы хотели закрыть "Пять вечеров". Но интерес публики и помощь двух комитетов по культуре - Петербурга и Ленинградской области – убедили организаторов этого не делать. И сейчас уже готовится афиша на следующий год.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург. 

 

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
"Пять вечеров" - фестиваль под девизом "Чехов, Володин ...
10.02.2017, 13:09

"Пять вечеров" - фестиваль под девизом "Чехов, Володин ...

Тема недели

Популярное
Вчера, 11:24
Будущие ученые показали в Петербурге свои лучшие проекты

Будущие ученые показали в Петербурге ...

Балтийский научно-инженерный конкурс ежегодно собирает в Петербурге самых умных подростков страны

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72