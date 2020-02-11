"Володин в городе": в Петербурге прошел фестиваль "Пять вечеров"

11 февраля, вторник, 15:05

В Петербурге прошел фестиваль «Пять вечеров». Его еще называют володинским, поскольку посвящен текстам известного советского драматурга. Шестнадцатый фестиваль прошел в совершенно новом формате: в программе был всего один драматический спектакль, много читок и режиссерская лаборатория.

Это еще не спектакль, а только эскиз. "Фабричную девчонку" по одноименной пьесе Александра Володина представил начинающий режиссер Юрий Квятковский со стажерами Молодежного театра на Фонтанке. Советская действительность здесь трансформируется в музыкальную среду. И герои, и антигерои пьесы с помощью гротесковых техник "прочитываются" наиболее фактурно. Задача этого эскиза понять природу текста пьесы.

Идеи советской действительности понятны и сейчас. Володинский текст звучит актуально и по-новому в исполнении молодых актеров. Они смогли органично его прочувствовать и передать. Каждый образ получился ярким, эмоциональным и брутальным - все женские роли исполняли мужчины.

Старт шестнадцатому фестивалю "Пять вечеров" дала именно эта режиссерская лаборатория "Володин в городе". А сам фестиваль с этого года будет проходить в новом формате, чередуя полноформатную афишу из пяти спектаклей в нечетные годы с лабораторной и образовательной программами в четные.

В рамках этой лаборатории режиссер Александр Плотников, кстати, еще студент вместе с артистами БДТ всего за пять дней поставил эскиз "Вечер шестой". Он думал, что в основу войдут две володинские пьесы "Осенний марафон" и "Записки нетрезвого человека". Но в итоге эскиз получился по мотивам пяти произведений.

"Время Володина. Диалог". Так называлась образовательная программа для школьников. Старшеклассников ждало настоящее погружение в мир драматурга. Просмотры фильмов по его сценариям, обсуждения, беседы, мастер-классы. И написание драматургических текстов и воплощение их.

В рамках фестиваля прошла и авторская читка Марюса Ивашкявичюса, знаменитого литовского драматурга. Он читал свою новую пьесу "Ад и мир", ее уже окрестили скандальной, провокационной и жестокой.

Новый формат фестиваля, безусловно, должен дать толчок его развитию. Ведь еще в прошлом году организаторы хотели закрыть "Пять вечеров". Но интерес публики и помощь двух комитетов по культуре - Петербурга и Ленинградской области – убедили организаторов этого не делать. И сейчас уже готовится афиша на следующий год.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.