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26 мая, пятница, 12:04

Живопись, которую можно... носить

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Искусство авторской ткани - со студенческой скамьи до Эрмитажных коллекций.

 
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