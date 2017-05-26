Живопись, которую можно... носить

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"Национальная коллекция" - этно, фьюжн и рок на одной сцене.

Комиксы и графические романы уже давно стали отдельным направлением современной литературы, ну а косплей в нашей стране постепенно превращается в настоящую индустрию и часть молодежной субкультуры.