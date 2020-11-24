В Петербурге появился Научный центр мирового уровня на базе Института физиологии им.И.П.Павлова

24 ноября, вторник, 09:49

В Петербурге появился новый научный центр мирового уровня на базе института физиологии имени Павлова. Ученые будут работать по 10 направлениям, включая фундаментальные и прикладные исследования стресса и боли. Центр создан в рамках национального проекта «Наука».

Из шестидесяти претендентов со всей России, в ходе конкурсного отбора, который проводился в соответствии с указом Президента страны, было выбрано десять лучших. Одним из них и стал физиологический центр, который создан на базе Института Павлова. Он носит название "Интегративная физиология – медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости".

Людмила Филаретова, Директор Института физиологии им. И.П. Павлова:

"Со временем физиологические исследования начали фокусироваться на изучение глубинных процессов в организме и видение целостности организма как-то утрачивалось. Поэтому необходимо развивать и физиологию в целом, и особенно интегративную физиологию..."

Лаборатория Нейротехнологий института Павлова займется детальным изучением глубоких нейронных сетей. По сути это часть искусственного интеллекта. Выводы ученых позволят создать алгоритмы для интеллектуального анализа данных и в основном изображений. В практической медицине, например, упростить работу рентгенолога.

Роман Малашин, Руководитель группы нейронных сетей и искусственного интеллекта:

"В обработке медицинских снимков это достаточно популярное направление..."

В соседней лаборатории работаю над фундаментальными и прикладными исследованиями боли. Группа ученых обнаружила новый молекулярный каскад, что позволила создать анальгетик, который способен заменить опиаты - это наркотические обезболивающие. Препарат, кстати, прошел первые клинические испытания. А в лаборатории продолжают исследование.

Борис Крылов, Зав. лабораторией Института физиологии им. И.П. Павлова:

"Нам надо было выяснить, когда мы разрабатывали этот препарат, насколько он может запустить те самые внутриклеточные процессы..."

Новый научный центр создается не только на базе лабораторий института Павлова. Это консорциум петербургских и зарубежных НИИ и вузов. В частности, в разработках примут участие сразу три лаборатории института эволюционной физиологии и биохимии Сеченова. Одна из них, в частности, изучает диабет и вызванные им эндокринные изменения в организме.

Александр Шпаков, Зам. директора Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова:

"Это бесплодие у мужчин и женщин. Это нарушение функции щитовидной железы, это и энергетики костной системы, сердечно-сосудистой системы..."

А в этой лаборатории занимаются исследованием воздействия тех или иных препаратов на головной мозг. И если какой-то препарат показал положительный результат, в последствии он может стать лекарством. Более того, в лаборатории проводят исследования по поиску новых применений уже известных лекарств.

Денис Тихонов, Зам. директора по научной работе Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова:

"По статистике, новое лекарство стоит десятки миллиардов долларов. Там десять тысяч веществ будет разработано и попробовано, тысяча из них окажется активными, сто из них окажутся полезными, десять дойдут до клинических испытаний, а одно потом пойдет в практику..."

В Петербургском электротехническом университете хотят разработать недорогое программное обеспечение для бесконтактной диагностики состояния здоровья пациентов. Оно будет работать на обычных смартфонах и планшетах. И глядя на все разработки ученых, это уже не кажется чем-то фантастическим.

Михаил Куприянов, Первый проректор СПбГЭТУ "ЛЭТИ":

"Поскольку человек сложный, медицина пошла по пути дифференциации специалистов. .."

Каждая лаборатория уникальна и занимается решением своих задач. Но вместе они разрабатывают технологии для снижения уровня заболеваемости и повышения уровня жизни. Это и есть главная задача нового Научного центра мирового уровня.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.