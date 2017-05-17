Прибавьте звук! Мужские музыкальные бенды Северной столицы

17 мая, среда, 12:32

Оказаться в центре весёлой и энергичной мужской компании мечтает, наверное, каждая девушка. Однако, в женском украшении эта команда, похоже, не нуждается. Исключительно мужской бенд – яркий и самобытный, но далеко не единственный коллектив в городе на Неве, который благодаря такому сильному составу сумел стать музыкальной визитной карточкой Петербурга.

Наверное, кто-то не прочь пригласить этих ребят, чтобы будили по утрам, ну или чтобы насолить соседям. Но их приглашают всё же на главные городские концертные площадки, футбольные стадионы, ледовые дворцы.

Гастрольный график расписан по дням: вчера Казань, сегодня родной Петербург, завтра Краснодар, потом Турция. Команда «DrumTime» образовалась из университетского ансамбля ударных инструментов около 7 лет назад, успела побывать на проекте «Минута славы», и продолжает придумывать необычные номера – с использованием огня, бочек, воды, электричества, чтобы в будущем создать собственное барабанное шоу.

"Это, наверное, энергетически больше, когда мужчины – мы на сцене, мы как бы объединены. Как мужчины: играем, как один организм, мы чувствуем друг друга, задаём энергетику, которая именно присуща нам".

Фрагмент выступления

Когда впервые видишь этих ребят из коллектива «PlusFive» – невольно начинаешь искать глазами неподалёку музыкантов, которые им аккомпанируют. Но их нет. Вокалисты – сами себе музыканты, могут голосом воспроизводить звуки разных инструментов.

"На барабанной установке есть бочка, есть стрелочки и есть малый барабан и получается всё вместе… - Я чаще всего изображаю электро-гитару, это очень нелепо выглядит вот если так смотреть. -А что умеешь ты, ты что умеешь? - Я умею делать трубу. - Делай трубу!".

Никакой фонограммы, только чистые голоса пяти артистов. Такое звучание сразу привлекает.

Коллектив «PlusFive» выступал на таких площадках, как БКЗ «Октябрьский», Государственный Кремлёвский дворец, Джазовая Филармония. Женского внимания им хватает со стороны зрительниц. Свой мужской состав разбавлять не собираются. Потому что легки на подъём и могут устроить репетицию в стенах любого петербургского кафе.

"Мы смотрим другие коллективы, у них есть женский голос, это, конечно, приятно смотрится на сцене, это интересно, но потом мы слышим их разговоры: «Какое платье я надену? Ой, я сегодня не в голосе. Ой, я эту ноту не возьму сегодня. Ой, я…» и мы понимаем, что нам лучше без женщин".

Фрагмент выступления

Юлия Миханова, Олег Подъячев, Екатерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.