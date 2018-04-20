Параллельная реальность петербургских художников

18 апреля, среда, 16:19

В микрореальности художника Дмитрия Яковина живут маленькие человечки, похожие одновременно на гномов, фей и домовых. Сюжет каждой картины - это целая история, настолько занимательная, что Лондонский арт клуб сюрреалистов признал автора лучшим фантазёром Европы. О художниках, которые создают свои особые миры, расскажем в репортаже на Первом канале.

Картины этого художника есть в коллекциях у певицы Шер и группы "Металлика", у Сары Джессики Паркер и Фила Донахью. По иронии судьбы, Дмитрий Яковин сначала прославился за границей, и только потом у себя на родине. Десятки выставок в разных странах мира, а главное, удачный контракт с одной из галерей в Нью-Йорке сделали его популярным среди американских знаменитостей.

Дмитрий Яковин, Художник:

"Расположение этой галереи нас слегка популяризировало среди голливудских звезд, по соседству находился знаменитый ресторан, и в нем собиралась часть голливудских звезд..."

Образы художника связаны жизнью маленьких человечков. Особый стиль и забавные сюжеты делают его работы узнаваемыми, а полусказочный, полуреальный мир – близким и взрослым, и детям...

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.