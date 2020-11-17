Петербургский метрополитен отмечает 65-летие

17 ноября, вторник, 08:15

15 ноября – знаковая дата в истории Петербургского-Ленинградского метрополитена. Именно в этот день отсюда, из электродепо "Автово", в путь отправился первый пассажирский состав.

Специально к юбилейной дате Петербургский метрополитен подготовил уникальную экспозицию, в состав которой вошли ретро вагоны и специальная техника подземки. Разместились они в самом новом электродепо, которое было открыто всего год назад – "Южное". Здесь можно увидеть самый старый вагон нашего метро, еще немецкой постройки, вывезенный из Берлина, тип В. По соседству с ним пионер Ленинградского метрополитена, один из 40 вагонов, которые открывали движение в 1955 году.

Чтобы восстановить этот вагон, пришлось заново по чертежам воссоздавать даже поручни для сидений, не говоря уже о диванах, окнах и прочем внутреннем убранстве. Есть в новой экспозиции и то, что обычно скрыто от глаз пассажиров метрополитена – спецтехника и оборудование, которые предназначены для технического обслуживания метро.

Одной их главных профессий, с которой пассажиры ассоциируют работу метро, являются машинисты. Анатолий Луговкин управляет поездами уже больше четверти века и каждый его день начинается с неизменного процесса проверки состава перед выходом на линию.

Машинист в метрополитене за одну смену перевозит в десятки раз больше пассажиров, чем пилот самолета. Концентрация внимания при этом должна быть постоянно высокой, ведь от его работы зависит не только комфорт, но и безопасность людей в вагонах.

Однако, машинисты электровозов - это лишь те немногие сотрудники метро, чью работу мы видим каждый день, спускаясь под землю. Еще тысячи людей остаются "за кулисами", хотя от их ответственности и пунктуальности также зависит работа всей подземной системы. Взять, к примеру, эскалаторы, без которых в Петербурге не попасть на большинство станций. Кстати, именно в нашем городе находится самая глубокая станция метро нашей страны – "Адмиралтейская". Здесь работают самые длинные в мире эскалаторы, на каждом из них 770 ступеней

От работы метрополитена во многом зависит нормальная жизнь нашего города. Для того, чтобы поезда приходили на станции с точностью до нескольких секунд, необходим труд тысяч людей.

Татьяна Голубева работает в метрополитене с 1976 года. Несмотря на свой почтенный трудовой стаж, она по-прежнему находит романтику в своей работе и у нее по-прежнему есть самая любимая станция Петербургского метро.

Петербургскому метро 65 лет. Это отдельный мир, жизнь в котором не останавливается даже после его закрытия ночью. И все для того, чтобы каждый из более чем 2-х миллионов пассажиров, которые каждый день спускаются под землю, неизменно и вовремя попадали в пункт своего назначения.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.