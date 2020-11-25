Малая авиация: славная история и большие надежды

25 ноября, среда, 08:45

Жизнь больших аэропортов, таких как петербургское "Пулково" или московское "Шереметьево" не останавливается ни на минуту. Между тем на маленьких аэродромах, на одном из которых мы находимся прямо сейчас, происходят не менее интересные, а порой и удивительные вещи.

Аэродром "Бычье поле" в Кронштадте – совсем крохотный. Взлетная полоса в полкилометра, да несколько ангаров по краям. Между тем, именно здесь в 1910 году приземлился Григорий Пиотровский, совершивший первый в нашей стране исторический перелет с пассажиром на борту из города в город. Как и большинство объектов в Кронштадте этот аэродром всю свою историю находился в ведомстве министерства обороны, тем удивительнее тот факт, что именно здесь в 1967 году появилось первое в нашей стране негосударственное конструкторское бюро.

ОКБ "Дельфин" существует до сих пор, и здесь по-прежнему обычные люди строят самолеты. На первый взгляд все они далеки от авиации: сюда приходят студенты и сантехники, кандидаты гуманитарных наук и строители. За время своего существования КБ построило 10 самолетов, каждый из которых получил бортовой номер и поднялся в небо.

Если вам очень повезет, то на "Бычьем поле" вы сможете встретить легенду отечественной малой авиации – Ларису Симусёву. Лариса Петровна в небе без малого полвека. Она начинала как планерист и стала чемпионом СССР в этом виде спорта, сегодня она пилот-инструктор. Небо для нее - это не просто профессия и дело всей жизни – это параллельный мир.

Неудивительно, что дочь Ларисы Петровны – Ольга Симусёва – тоже пилот, кроме того, она детский клинический психолог, работает со сложными детьми. Два года назад Ольга стала инициатором проекта "Орлята", благодаря которому дети с инвалидностью получают шанс не просто познакомиться с авиацией, но в прямом смысле слова подняться в небо за штурвалом самолета. Что это дает детям? Прежде всего, уверенность в себе и в своих силах. Вдобавок к этому неповторимые эмоции и стремление достигать все большего и большего.

Проект "Орлята" для детей с инвалидностью – общественный. Это значит, что профессиональные пилоты, психологи и другие специалисты тратят свое время, силы и средства, чтобы подарить детям мечту. Орлята отправляются в свой первый полет, но зачастую вопреки всяческим административным препонам и сложностям.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.