Современные дети все чаще нуждаются в помощи логопеда. Как вовремя заметить и скорректировать речевые нарушения? О петербургских центрах развития речи

01 марта, понедельник, 10:04

Согласно статистике в последние годы увеличивается количество детей с нарушениями речи. И сегодня среди первоклассников количество логопатов составляет уже 30%.

Это один из логопедический садов Петербурга. В нашем городе в каждом районе действует несколько подобных учреждений. В этом садике 200 воспитанников.

Ольга Скворцова – заведующий ГБДОУ "Детский сад №75":

"Если 20 лет назад мы ходили по детским садам и отбирали детей, то сейчас очередь и количество детей увеличивается, которым нужна логопедическая помощь".

Само понятие "логопедический сад" пугает некоторых родителей и звучит, как приговор. На самом же деле, если ребенок попадает в логопедический сад, то по его окончании у него не остается проблем с речью.

Ольга Скворцова – заведующий ГБДОУ "Детский сад №75":

"Наша задача скорректировать все речевые проблемы у ребенка к школе, чтобы в школу он пошел с чистой речью. Мы стараемся справляться и 95% детей у нас выходят в школу с чистой речью".

Попасть в логопедический детский сад можно лишь, получив заключение от территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Они действуют на базе вот таких центров, расположенных в каждом районе. Количество детей, у которых выявляют те или иные дефекты речи, увеличивается с каждым годом. Далеко не все хотят или могут посещать логопедические сады, поэтому Центры психолого-педагогического и медико-социального сопровождения ведут собственные программы для разных детских возрастов.

Елена Трифонова – заместитель директора по консультационно-диагностической работе

"Это дополнительное образование в помощь и родителям, и детям и педагогам, которые с детьми работают. Часто, если говорить о школах, востребованы программы развития письма, развития чтения, так как у детей с этим есть проблемы. А у дошкольников это сады, где есть логопедические группы. Мы туда не ходим. А так это курсы общеразвивающие, с логопедическим уклоном".

Как бы ни пытались выявлять и работать с речевыми нарушения в дошкольном возрасте, но поступление в первый класс становится тем рубежом, когда многие родители узнают, что их детям нужна помощь логопеда. Центры психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в каждом районе города дважды в год составляют речевой портрет первоклассников.

Татьяна Григорьева – учитель-логопед:

" 20 лет назад нас пугали цифрами, но они были в пределах 12-15% - детей, нуждающихся в логопедической помощи, обучающихся в школе. В прошлый год эта цифра превысила 33%".

Как бы ни была совершенна система государственной логопедической помощи, но спрос на речевых специалистов растет с каждым годом. Родители хотят индивидуального подхода и немедленной коррекции здесь и сейчас. И тогда к большой работе подключаются негосударственные центры со своими методиками.

Анна Рабчевская:

"У ребенка проблема с социальной адаптацией. И когда он находится в среде, где он не может выразить свои эмоции, это стресс для ребенка. Садик не может этого предоставить. Здесь и индивидуальные занятия, и групповые, которые помогают ему все-таки социализироваться".

Основателем Центра развития речи, в который обратилась Анна, является профессиональный логопед-дефектолог Елена Дашковская. Она сама не один десяток лет отработала в государственных организациях и знает, как устроена система логопедической помощи. В своем центре она предлагает родителям не ждать, когда у ребенка проявятся явные нарушения речи, а работать уже с самого раннего возраста.

Елена Дашковская – логопед-дефектолог, основатель и руководитель Центра развития речи:

"Во-первых, это - определенные методики работы. Во-вторых, это - подготовленные специалисты. Не все специалисты готовы работать с маленькими детьми. Это сложнее. Одно дело, когда ребенок 5-ти летний тебя сидит и слушает, другое дело, когда тебе приходится его ловить по всей комнате, чтобы что-то у него сформировать".

Методиками работы Елены Дашковской уже заинтересовались в других городах и регионах нашей страны и хотят перенимать опыт. Ситуация с растущим количеством речевых нарушений у детей характерна не только для Петербурга. По всей стране картина похожа. В чем причина? Как ни странно, но повышение уровня медицины, когда дети могут рождаться раньше срока или с предельно малым весом – добавляет впоследствии работу именно логопедам. Есть и социальные причины – в век цифровых технологий у детей гораздо меньше живого общения, чем было у их родителей.

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.