Открываем парусный сезон

30 мая, четверг, 12:57

Парусный спорт – довольно экзотичная для многих спортивная дисциплина. Однако, в Петербурге с каждым годом все больше мальчишек и девчонок вот под такими маленькими парусами выходят в Финский залив. Так начинается путь в большой парусный спорт.

В парусный спорт приходят по-разному: кому-то морскую привязанность по наследству передают родители, кого-то привлекают профессиональные тренеры, но бывает и любовь с первого взгляда.

Павел Петруленас один из десятков мальчишек и девчонок, кто сегодня занимается в Академии Парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга. Начинают все вот с таких маленьких лодок класса "Оптимист". Кстати, даже на такой маленькой яхте можно набирать неплохую скорость под парусом и закладывать крутые виражи.

Мы несколько покривили душой, сказав, что все воспитанники академии начинают с лодок "Оптимист". Вот уже пять лет, как на берегах Невы существует проект, не имеющий аналогов в нашей стране. Оказывается, первые шаги в парусном спорте можно делать уже в 3 года, конечно, в море таких малышей никто не выпустит, но могут доверить крохотную яхту в специальном бассейне.

Все, кто считают, что парусный спорт начинается и заканчивается на берегу, глубоко ошибаются. Вот этот спортивный зал с боксерским рингом и тренажерами - неотъемлемый элемент тренировки яхтсменов.

После первых шагов и успехов в парусном спорте спортсмены начинают готовиться к серьезным испытаниям и пересаживаются на яхты предолимпийских и олимпийских классов.

Родион Бровин и Илья Чуприна в одной команде работают не так давно, но уже стали победителями Кубка России. Их лодка класса "29" или твентинайнер, как говорят сами спортсмены, это серьезная спортивная яхта, которая требует серьезной подготовки.

Академия парусного спорта Санкт-Петербурга сегодня является крупнейшей в России. Она была создана в 2012 году и сегодня в ней занимается около 500 спортсменов разных возрастов. О громких победах говорить пока рано, но уже есть надежды на серьезные достижения.

Ходить под парусом не обязательно в режиме спортивных состязаний, да и тяга к морю есть у многих откровенно сухопутных людей. Чтобы почувствовать романтику паруса достаточно прийти в Яхт-клуб. Здесь есть проекты абсолютно для всех. К примеру, вот в этих мастерских волонтеры восстанавливают исторические яхты.

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.