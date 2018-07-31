Профессия: кузнец. Как холодный металл превращается в произведение искусства?

31 июля, вторник, 12:54

Художественная обработка металла – древнее мастерство, которое продолжает оставаться на плаву, невзирая на прогресс и полную автоматизацию производства. Придать изделиям изысканность и высокую художественную ценность позволяют лишь талант и техническое мастерство исполнителя. Это одно из немногих ремесел, в котором творчество неразрывно связано с мастерством.

Кузнечное искусство, появившееся за несколько веков до нашей эры, всегда считалось одним из важнейших ремесел. Мастера создавали необходимые для жизни и быта орудия и инструменты, а позже — различные украшения для домов знати. Сейчас в мире высоких технологий профессия кузнеца несколько утратила свои позиции и переместилась в разряд ремесел, при помощи которых изготавливают скорее декоративные элементы, чем необходимые предметы быта. Тем не менее, эта профессия по-прежнему привлекает внимание своей магией и возможностью превратить холодный металл в произведение искусства, способное привнести в быт современного человека нотку тепла и аутентичности.

Василий Кондуров, президент гильдии кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона: "Технологии идут вперед. Нас замещают роботы. Освобождается много времени, свободных рук. А что делать? Начинает всплывать наша идентичность, ремесленничество. Идем к истокам. Тем самым поднимаем собственный дух, народность. И все эти тренды они сейчас модные даже".

Алексей Аниканов четыре года назад отказался от скучной офисной работы и научился создавать с помощью молота и наковальни настоящие произведения искусства. Изготавливая своими руками разные изделия, начинаешь ощущать характер металла и принимать нестандартные решения, без которых трудно представить эту работу.

Алексей Аниканов, кузнец: " На мастер-классе с детьми я делаю гвоздики. Для того, чтобы эти гвозди сделать, мне нужно сделать заготовку под гвоздь. И вот отковывая эту заготовку на молоте, я могу их отковать тысячу, а за вторую тысячу я буду делать это лучше. Любая задача в любом случае улучшает твое мастерство. Владение инструментом, понимание как ведет себя металл. Люди работают в ковке по 20 лет, все равно учатся и продолжают учиться".

В былые времена освоить эту интересную профессию можно было, только устроившись в подмастерья к кузнецу. По традиции отцы обучали данному ремеслу своих сыновей. В настоящее время каждый желающий может получить высшее или среднее специальное образование по специальности "Мастер художественной ковки металлов". В полной мере постичь тонкости профессии кузнец реально только на практике. Обучение дает хорошие теоретические знания, развивает творческие навыки, но умение ковать можно приобрести только в кузне.

Глядя на все эти предметы, созданные первокурсниками академии Штиглица, профессию кузнеца можно считать мистическим и загадочным занятием. Ведь под руками современных ковалей металл будто оживает. Из него как по мановению волшебной палочки расцветают цветы, становятся словно живыми звери и птицы. Создаваемые мастерами художественной ковки штучные изделия, наполненные изяществом и красотой, можно смело отнести к предметам роскоши.

Кирилл Спассков, зав. кафедрой художественной обработки металла Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица: "Отношение к металлу, как к чему-то живому – это тоже такая главная мысль, которой мы тоже пытаемся учить. Потому что если эта вещь тактильна, если она постоянно взаимодействует, то должно и руками чувствоваться тепло".

Еще одна древняя профессия, связанная с обработкой металла – ювелир. Их еще называют создателями вечной красоты и изящества. Мастер должен владеть огромным количеством различных приемов и техник, при этом обладать тонким художественным вкусом. Это сложный и кропотливый труд, требующий практически хирургической точности.

Юрий Былков, Художник-ювелир: "Металлы в некоторых ситуациях становятся жестче после того как их куют, после термических обработок становятся мягче, в частности, серебро. Это особенно важно, надо в каком-то месте постучать кольцо, чтобы осталось жестким, а где-то, наоборот, чтобы металл мягким остался, чтобы в дальнейшем можно было загнуть клапаны, когда будешь крепить камни".

Несмотря на то, что сейчас можно создать любую машину, которая будет имитировать деятельность человека, она будет рассчитана скорее на серийное производство, "дешевые безделушки и ширпотреб", утверждает кузнецы. А ручная работа мастера — это эксклюзив, индивидуальный подход и статусность, которые всегда ценились и будут цениться.

Василий Кондуров, президент гильдии кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона: "У ремесленников конкурентов нет. Каждый найдет свое место".

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.