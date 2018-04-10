Что коллекционируют плангонологи?

09 апреля, понедельник, 13:25

Плангонология — так называется коллекционирование кукол. В мире оно занимает второе место после собирательства монет. Людей, увлеченных куклами, их подопечные стимулируют к творчеству, так что они начинают фотографировать, шить или собственными руками делать удивительных кукол.

Куклы Ольги Попугаевой трепещут и оживают от малейшего движения воздуха. Украшенные птичьими перьями, бисером, старинным кружевом и вышивкой — они словно спорхнули со страниц сказок Гофмана. На золотых от веснушек лицах безмятежное наслаждение жизнью. И названия образов подходящие "Роскошная женщина — мечта поэта", "Женщина, из которой не улетели все птицы" А вот эту Зимнюю птицу — куклу-оберег Ольга сделала для всей семьи после того, как сестра-близнец этой птицы год назад улетела к одной женщине и принесла ей счастье.

Ольга Попугаева, художник: "У меня ее сразу приобрели в подарок женщине, у которой День рождения должен быть в апреле, и когда я спросила, почему так рано (в январе), мне сказали, что женщина очень больна, и ей осталось жить чуть-чуть. А я знакома с ней, и когда ей преподнесли ее в подарок, она была в восторге и сказала, что это ее внутренняя суть. Я очень переживала, потом позвонила человеку, который подарил ее ей. Он сказал, что все хорошо — она передумала умирать".

Ничего на заказ — все для души, принцип Ольги. Каждая кукла отражает переживание, все вместе — дневник её жизни. Кукол она начала делать 12 лет назад, когда с мужем—художником рисовала Эрмитов для книги про петербургских домовых.

Ольга Попугаева: "Эрмиты - это домовые Петербурга. Она запросто может жить где-то в Летнем саду, окучивать розарии. Моя учительница кукольного мастерства говорила что куклы — психологический портрет мастера. Это Золушка перезрелая, но кошка отожрала ногу, и теперь она Золушка-хромоножка".

Ольга, в отличие от Золушки, от работы не устает, а только больше входит во вкус: теперь поклонницы ее стиля со всей страны шлют винтажные кружева и вышивки для небесных созданий. А вот куклам Ольги Мыльцевой одежда не нужна. Керамические дамы с шарнирами-подвязками на ножках — не трэнд, а ноу-хау, потому особо популярны у иностранных коллекционеров.

Ольга Мыльцева, художник-керамист: "Не делаю эскизы. Глина своеобразна, и в процессе лепки получается немного иной образ, чем задумывала изначально. Часто заказывают портретные вещи — с портретом человека. Интересно сделать с портрета куклу, привнести черты. Часто. По фото в основном работаю".

Ольга сама осваивала все премудрости творчества керамиста и технологий, а потому теперь делится с другими на мастер-классах в собственной мастерской. Ирина, врач-ревматолог, налепила немало чашек и тарелок для друзей, но сотворив парочку керамических нэпманов, решила освоить изготовление кукол.

Ирина Уварова, врач ревматолог: "Занятие керамикой очень полезно, мелкая моторика суставы развивает, особенно для пожилых людей. Позитивный настрой. Любой вид деятельности, которая приносит нам радость, расслабление, выработку эндорфинов, всегда полезен. Часто если иду уставшая, для меня это отдых — атмосфера и смена деятельности …".

А вот Дарью Кириллину, психолога по профессии, куклы вынудили стать фотографом. У коллекционеров кукольные фотосессии в моде, а куклы БЖД с телом на шарнирах и сменными головами особо располагают к фотопроектам, разработке имиджа и сочинению личной легенды.

Даша Кириллина: "Можно сделать любую куклу, какая нравится, какой персонаж подразумевается... В демонической версии оборотня более стервозна. В обычной жизни девочка с веснушками на ферме живет. Есть вид искусства ОАК — единственная в своем роде, подразумевается. У куклы полностью стирается макияж и рисуется что-то новое".

Перепрошить волосы на кукольной голове для Даши теперь не проблема. В ее коллекции 179 кукол: начала она с монстров Хай, но сейчас у нее есть и Барби Майсин, меняющая выражение лица, и японские модели Джей-Долл, представляющие образы разных улиц мира. Но вовсе не куклу, а розового кролика-анимэ Даша выбрала на роль личного кукольного психолога.

Даша Кириллина: "Мое альтер-эго — не кукла, а розовый кролик. У него есть сменные личики, которые выражают эмоции. Последние 5 лет он блаженный, пьющий чай. Ничего не беспокоит. Он подвижный. Разговорчивый. И иногда я смотрю на него и думаю, что сегодня, пожалуй, в этом состоянии я остаюсь!

Анастасия Тамило, Дарья Варновская, Антон Голубев, Ангелина Введенская, Первый канал, Петербург.