День святой Ксении Блаженной

06 февраля, вторник, 14:52

Считается, что храм Смоленской иконы Божьей Матери собственными руками помогала строить Ксения Петербургская. 6 февраля – день одной из особенных для петербуржцев святой. Праздник отмечается и в воскресной школе прихода этого храма.

Эта песня стала гимном воскресной школы прихода Смоленской иконы Божьей Матери. Слова о Ксении Блаженной, на музыку известного романса, написал Эдуард Хиль. Воспитанники школы и родители, после занятий, навещают Часовню Ксении и Смоленский храм. Приход имеет самое близкое отношение к этой святой, рассказывает руководитель школы отец Сергий.