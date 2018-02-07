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06 февраля, вторник, 14:52

День святой Ксении Блаженной

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Считается, что храм Смоленской иконы Божьей Матери собственными руками помогала строить Ксения Петербургская. 6 февраля – день одной из особенных для петербуржцев святой. Праздник отмечается и в воскресной школе прихода этого храма.

 Эта песня стала гимном воскресной школы прихода Смоленской иконы Божьей Матери. Слова о Ксении Блаженной, на музыку известного романса, написал Эдуард Хиль. Воспитанники школы и родители, после занятий, навещают Часовню Ксении и Смоленский храм. Приход  имеет самое близкое отношение к этой святой, рассказывает  руководитель школы  отец Сергий.   

 
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День святой Ксении Блаженной

День святой Ксении Блаженной

В приходе Ксении Блаженной каждый чувствует себя как дома, под защитой и покровительством почитаемой петербургской святой, канонизация которой произошла ровно 30 лет назад.

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