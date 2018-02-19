Как рождаются кондитерские шедевры?

19 февраля, понедельник, 12:43

Пожалуй, крайне редко, можно встретить человека, который не любит сладкое. Я, конечно, один из них, но иногда просто не могу не попробовать шедевры кондитерского искусства. Именно искусства, в кулинарии это высший пилотаж. И ему, кстати, не сложно обучиться.

Сегодня известно огромное количество сладостей: от сладких сиропов до изысканных тортов. Конфеты, карамель, шоколад... Всего этого когда-то не было. Но все гениальное просто. Кондитеры веками творят из самых обычных ингредиентов столько необычных блюд и десертов.

Вячеслав Шибалов, шеф-кондитер: "Многие делают это дома, но они знают какой-то свой домашний вкус, рецепты бабушек, мам своих. Передать какой-то вкус, который профессиональные повара искали годами, изучали продукты, бывали в разных странах".

Рано или поздно перед каждым кондитером-любителем или просто увлеченным человеком, вдохновленно выпекающим торты и кексы на домашней кухне, встает вопрос о посещении кондитерских мастер классов. Такие курсы – отличная возможность превратить хобби в профессию или же просто выучить новые рецепты и радовать ими домашних. Именно так будучи в декретном отпуске и поступила Ксения Акулова. Теперь она не только делает кондитерские изыски на заказ, но и ведет кулинарный блог.

Ксения Акулова, кулинарный блогер: "Я не рассчитана на массы, мне не нужно где-то быстрее себя прорекламировать или выставить фотографию. Я получаю удовольствие именно от того, что я готовлю, что я могу как-то изменить крем в составе или что-то добавить в бисквит, чтобы получить какой-то вкус , которого еще нет".

Имбирь, облепиха, азиатские пряности, перец чили и морская соль в десертах уже никого не удивляют! Ведущие кондитеры экспериментируют с листьями иланг-иланга, нони, ласси, васаби и водорослями. Популярными становятся несладкие овощи, например: помидоры и баклажаны в шоколаде, добавление кабачков, шпината в бисквиты. Видимо, для тех, кто как раз не любит сладкое. Шеф-кондитеры таким образом пытаются привить абсолютно другую культуру, чтобы люди не боялись экспериментировать в поисках своего идеального торта. Эти молодые люди еще только учатся кулинарным основам. Чтобы пойти дальше рядового кондитера и стать специалистом высшего ранга, не обойтись без художественного вкуса, изобретательности и творческого начала. В отличие от повара, специалист по сладостям выступает мастером с более универсальными навыками.

Ольга Гордеева, Преподаватель кулинарии Петербургского колледжа кулинарного мастерства: "Как музыкант или композитор из семи нот делает необыкновенную музыку, то кондитер из, казалось бы, простых продуктов: яиц, сахар, делает необыкновенные чудеса. Посмотрите заварное тесто. Оно же поднимается как воздушный шарик".

Кондитерские курсы и мастер-классы сегодня можно найти практически в любом городе, а в Петербурге их разнообразие не уступит ассортименту выпечки в самой фешенебельной кондитерской. Например, на этом производстве сладостей молодые кондитеры могут поднять свой начальный уровень. В этой семейной кондитерской все рецепты привезены из европейских стран. И в большом торте, и в крохотном хрустящем печенье мастерами достигается безупречная гармония вкуса. Пекарни и кондитерские как правило не гонятся за модой, а держат и сохраняют стиль своей продукции.

Мадина Давыдова, кондитер-технолог: "Если пирожное помимо того, что оно вкусное, качественное, оно еще и выглядит стильно, оно будет продаваться в любой год. И оно не выйдет из моды. Моду придумывают для того, чтобы продавать продукт, она проходит, меняется, а стиль он остается навсегда".

Торты являются неотъемлемым атрибутом любого торжества и празднования, поэтому кондитерское искусство развивается очень быстро, приобретая новые формы и технологии. Зачастую, торты, созданные современными мастерами-кондитерами, представляют собой настоящие произведения искусства, которые хочется лицезреть ,а не только пробовать на вкус.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.