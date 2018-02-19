17:20 19 февраля, понедельник
RSS В избранное
19 февраля, понедельник, 12:43

Как рождаются кондитерские шедевры?

Версия для печати

Пожалуй, крайне редко, можно встретить человека, который не любит сладкое. Я, конечно, один из них, но иногда просто не могу не попробовать шедевры кондитерского искусства. Именно искусства, в кулинарии это высший пилотаж. И ему, кстати, не сложно обучиться.

Сегодня известно огромное количество сладостей: от сладких сиропов до изысканных тортов. Конфеты, карамель, шоколад... Всего этого когда-то не было. Но все гениальное просто. Кондитеры веками творят из самых обычных ингредиентов столько необычных блюд и десертов.

Вячеслав Шибалов, шеф-кондитер: "Многие делают это дома, но они знают какой-то свой домашний вкус, рецепты бабушек, мам своих. Передать какой-то вкус, который профессиональные повара искали годами, изучали продукты, бывали в разных странах".

Рано или поздно перед каждым кондитером-любителем или просто увлеченным человеком, вдохновленно выпекающим торты и кексы на домашней кухне, встает вопрос о посещении кондитерских мастер классов. Такие курсы – отличная возможность превратить хобби в профессию или же просто выучить новые рецепты и радовать ими домашних. Именно так будучи в декретном отпуске и поступила Ксения Акулова. Теперь она не только делает кондитерские изыски на заказ, но и ведет кулинарный блог.

Ксения Акулова, кулинарный блогер: "Я не рассчитана на массы, мне не нужно где-то быстрее себя прорекламировать или выставить фотографию. Я получаю удовольствие именно от того, что я готовлю, что я могу как-то изменить крем в составе или что-то добавить в бисквит, чтобы получить какой-то вкус , которого еще нет".

Имбирь, облепиха, азиатские пряности, перец чили и морская соль в десертах уже никого не удивляют! Ведущие кондитеры экспериментируют с листьями иланг-иланга, нони, ласси, васаби и водорослями. Популярными становятся несладкие овощи, например: помидоры и баклажаны в шоколаде, добавление кабачков, шпината в бисквиты. Видимо, для тех, кто как раз не любит сладкое. Шеф-кондитеры таким образом пытаются привить абсолютно другую культуру, чтобы люди не боялись экспериментировать в поисках своего идеального торта. Эти молодые люди еще только учатся кулинарным основам. Чтобы пойти  дальше рядового кондитера и стать специалистом высшего ранга, не обойтись без художественного вкуса, изобретательности и творческого начала. В отличие от повара, специалист по сладостям выступает мастером с более универсальными навыками.

Ольга Гордеева, Преподаватель кулинарии Петербургского колледжа кулинарного мастерства: "Как музыкант или композитор из семи нот делает необыкновенную музыку, то кондитер из, казалось бы, простых продуктов: яиц, сахар, делает необыкновенные чудеса. Посмотрите заварное тесто. Оно же поднимается как воздушный шарик".

Кондитерские курсы и мастер-классы сегодня можно найти практически в любом городе, а в Петербурге их разнообразие не уступит ассортименту выпечки в самой фешенебельной кондитерской. Например, на этом производстве сладостей молодые кондитеры могут поднять свой начальный уровень. В этой семейной кондитерской все рецепты привезены из европейских стран. И в большом торте, и в крохотном хрустящем печенье мастерами достигается безупречная гармония вкуса. Пекарни и кондитерские как правило не гонятся за модой, а держат и сохраняют стиль своей продукции.

Мадина Давыдова, кондитер-технолог: "Если пирожное помимо того, что оно вкусное, качественное, оно еще и выглядит стильно, оно будет продаваться в любой год. И оно не выйдет из моды. Моду придумывают для того, чтобы продавать продукт, она проходит, меняется, а стиль он остается навсегда".

Торты являются неотъемлемым атрибутом любого торжества и празднования, поэтому кондитерское искусство развивается очень быстро, приобретая новые формы и технологии. Зачастую, торты, созданные современными мастерами-кондитерами, представляют собой настоящие произведения искусства, которые хочется лицезреть ,а не только пробовать на вкус.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
13 февраля, 13:55
"Открытая лабораторная": проверка научных знаний в Петербурге прошла успешно

"Открытая лабораторная": проверка научных ...

Наука - это модно
Сегодня, 13:04
Петербургские школьники всерьез взялись решать проблемы сохранения культурного наследия Петербурга

Петербургские школьники всерьез взялись ...

Потереть пальцы атлантов на счастье считают своим долгом не только туристы, но и многие петербуржцы, не задумываясь о том, как это сказывается на скульптурах. Комитет по охране памятников решил
Сегодня, 12:43
Как рождаются кондитерские шедевры?

Как рождаются кондитерские шедевры?

Пожалуй, крайне редко, можно встретить человека, который не любит сладкое. Я, конечно, один из них, но иногда просто не могу не попробовать шедевры кондитерского искусства. Именно искусства, в кулинар

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72