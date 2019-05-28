Новинки литературы, встречи с писателями, лекции и театральные постановки. В Петербурге прошел XIV Книжный салон

27 мая, понедельник, 12:34

В Петербурге состоялось одно из самых масштабных событий года. Четырнадцатый Петербургский международный Книжный салон. Посвятить его решили столетию Даниила Гранина и Году Театра.

В этом году Книжный салон вновь стал площадкой открытого диалога о роли чтения, местом интересных встреч с писателями и ярких культурных событий, участниками которых могли стать все желающие. Помимо этого салон – большая книжная выставка.

Владимир Рябовол, председатель Комитета по печати: "Важно рассматривать её не просто как возможность посмотреть и приобрести какую-то литературу, а возможность живого диалога с авторами, издателями и редкая возможность, когда можно обсудить вопросы в книгоиздании, писательской деятельности. Писательские союзы здесь представлены и федеральные, и Петербурга".

В этом году одна из главных тем книжного салона — это биография, личность и творчество Даниила Гранина. В честь писателя, который много работал для популяризации чтения, запустили "Марафон добра имени Гранина". Свой вклад уже внесла дочь писателя Марина Чернышёва-Гранина. Шести российским библиотекам она вручила сертификаты на книги своего отца. А вообще любой желающий может прийти и сдать любые книги. Их направят в отдалённые регионы страны.

Софья Кулакова, куратор културно-просветительского центра Д. Гранина библиотеки им. Даниила Гранина: "Постоянно спрашивают про полки буккросинга для того чтобы принести и поучаствовать в такой акции. Здесь, наоборот, был такой сдерживающий фактор, что книги должны быть в хорошем состоянии, книги должны быть от 2010 года, и это тоже влияло".

Живые, настоящие, бумажные, которые так приятно пахнут свежей типографской краской, шелестят страницами и поскрипывают корешками. На развалах каждый мог найти себе издание по душе.

Игорь Скляр, народный артист России: "Это читал, это читал, это читал, и ноги приводят туда, где издания, которые еще точно не читал. Вы все-таки что-то нашли для себя? Да, Вацуров. Шарова ищу, но его нет. Шишкина "Письмовник" еще не прочел. И трехтомник Данте, которого у меня не оказалось дома, а надо бы".

Глаза разбегаются глядя на полки и витрины от многообразия и яркости книжных обложек. Но взгляд все-равно задерживается на новинках. Например, Алексей Иванов презентовал свой новый роман "Пищеблок". Он стал известным по экранизированному роману "Географ глобус пропил". В новой истории автор поместил двух парней в поздний Советский Союз, добавил мистики и немного ужастика.

Алексей Иванов, Писатель: "Вообще, это роман об идеологии. Дело в том, что вампирство описанное в моем романе, оно построено по тому же принципу, по которому построена любая идеология. И не обязательно советская. Советская идеология - это только пример идеологии. Т.е. роман не антисоветский, а роман о том как устроено наше общество".

Впервые в этом году на книжном салоне представлен стенд Цирка на Фонтанке, который вызвал неподдельный интерес у посетителей. Сотрудники музея циркового искусства решили сломать стереотип, что цирк только на арене.

Екатерина Шаина, зав. музеем циркового искусства: "У нас представлен довольно таки большой спектр книг по разным темам. Готовит их Музей циркового искусства, которому скоро исполнится 91 год. И в моих руках первое издание музея – каталог, который был подготовлен к выставке искусство жонглирования, вслед за ним был издан еще один каталог, и до сегодняшнего дня мы эту традицию продолжаем. Мы выпускаем издания по плакатам, и безусловно, по цирку Чинизелли много изданий".

На Манежной площади тоже было многолюдно, как и на книжных развалах. Артисты показывали спектакли, устраивали концерты. Дети читали вслух Зощенко. Главная цель этого проекта - возрождение традиции семейного чтения на примере сочинений одного из самых "смешных" и одновременно одного из самых загадочных русских писателей - Михаила Зощенко.

Вера Зощенко, автор проекта "Зощенко вслух": "Судя по результату, который я получаю на этом конкурсе – живет. Судя по ниточкам, протянувшимся из Петербурга по всему миру, Кембридж, Индия ладно, которые я перечислила, но село Вознесенское, какие-то уголки нашей родины, которые я вообще не знала, что существуют – Михаил Михайлович интересен".

И если говорить о цифрах, то за минувший год общий объем книжного рынка России вырос в среднем на семь процентов. Рост бумажных книг составил примерно три процента. Электронных и аудиокниг – на уровне пятидесяти. Они и являются драйверами развития книжного рынка.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.