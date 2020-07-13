Клубничный сезон: местная ягода может составить конкуренцию кубанской и крымской

13 июля, понедельник, 10:42

Как ни странно, но Ленинградская область, по словам фермеров, идеальный регион для выращивания клубники. В этом году уже собраны первые тонны урожая. Выращиванием садовой земляники в нашем регионе занимаются несколько фермеров. И несмотря на относительно небольшие объемы, их урожай составляет конкуренцию кубанской, крымской и даже импортной ягоде.

"Корона", "Симфония", "Соната", "Флоренция" и "Русская красавица" - это лишь основные сорта клубники, которые выращивает семья Фионовых. Все сорта подобраны профессионально. Это и позволят собирать урожай, не смотря на климат, с середины июня и практически до конца августа.

Супруги Юрий и Татьяна Фионовы фермерством занялись еще в девяностые. Держали крупный рогатый скот, выращивали овощи. Клубничным делом занялись лишь в двухтысячные, когда приобрели этот надел земли. На тридцати гектарах половину занимает клубника. Их трое детей - дочь и двое сыновей - сейчас также увлечены фермерством. Занятие это весьма трудоёмкое. Прежде чем посадить в грунт хотя бы один куст ягоды, нужно несколько лет на подготовку земли.

Сейчас самый сезон местной клубники. Ягода зреет каждый день. Кстати, сюда можно приехать и собрать клубнику самостоятельно. Фермеры говорят, это позволяет лично убедиться, что ягоды растут в открытом грунте и непосредственно в Ленинградской области. Да, и стоимость собранной клубники в два раза дешевле. А все, что съели с грядки, – бесплатно.

Пятнадцать миллионов рублей. Именно столько можно было бы заработать, засеяв всего один гектар клубникой, собрав по килограмму с каждого куста, и продав по самой высокой розничной цене. Но такое бывает только в книгах, говорит фермер Михаил Шконда. В первый год, после высадки этих кустов, вместо запланированных пяти тонн урожая, собрал всего сто килограммов. И проблема не в климате.

Свой клубничный гектар Михаил называет агростартапом. Он ведет блог в социальной сети и поэтапно, уже два года, рассказывает о том, как с нуля создать фермерский бизнес. Клубничный эксперимент едва не провалился. Кусты, что повыше, - сорта "Флоренция", а стелющиеся - "Полка". Неопытный фермер ростки высаживал без разбору - большие и маленькие, с корнями и без. В итоге прижились далеко не все. Но зато в этом году урожай обильный. Собрали уже больше полутора тонн ягод. Михаил предупреждает, что как и в любом бизнесе, прежде чем что-то произвести, нужно наладить рынок сбыта.

В Ленинградской области выращиванием садовой земляники занимаются четырнадцать крестьянских фермерских хозяйств. В этом году площадь ягодников увеличится почти на 10 га. А значит, и урожай будет богаче.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.