Тенденции, мнения и новые имена. Как развивается независимое кино?

24 июля, среда, 12:21

Независимое кино в России часто остаётся вне поля зрения, но наступают другие времена, и нонконформизм если не в моде, то точно набирает очки. Тренды, мнения и новые имена: что происходит в авторском кинематографе?

На что только не пойдёшь ради красивой жизни? Инженер провинциального завода Иван не готов ради неё пойти на преступление, а вот получить какую-нибудь производственную травму, например, сломать пальцы – можно.

"Красиво жить" - это короткометражный дипломный фильм режиссёра Ярослава Лебедева, выпускника ВГИКа. Он учился на актёра в Киеве, но уже там больше интересовался постановкой, чем игрой, поэтому второе высшее – уже теперь режиссёрское - получал в Москве. Несмотря на столичную жизнь – что в Киеве, что в Москве – Ярослав знает, о чём говорит в своей картине, не понаслышке.

Ярослав Лебедев, режиссёр-сценарист (Москва): "Я в Киеве подрабатывал на заводе и наблюдал там определённые действия заводчан ,которые там себе могли какие-то увечья нанести, либо получить просто отгул, либо компенсацию".

На фестивале "Киноликбез" картина получила сразу две золотые статуэтки - За лучший отечественный короткометражный фильм и как Приз зрительских симпатий. А ещё до "Киноликбеза" "Красиво жить" попал в конкурсную программу "Кинотавр. Короткий метр", но для Ярослава это уже как прошлая жизнь. Сейчас режиссёр разрабатывает свой дебютный полный метр, продолжая индустриальную тему, но подходя к ней с другой стороны – со стороны автоматизации.

Ярослав Лебедев, режиссёр-сценарист (Москва): "Я как режиссёр начинающий, мне страшно, что будет через 20 лет, когда искусственный интеллект научится режиссировать. То есть, для меня сейчас это больная тема, то есть, я под неё сейчас и разрабатываю полный метр".

Одним из ярких фильмов, попавших в конкурсную программу киноэссе, стала картина "На остановке" петербуржского режиссёра Людмилы Комраковой. Это красивая во всех смыслах история любви, рассказанная без единого прозвучавшего слова – только на языке танца и кадра. Целая жизнь, умещённая в пятиминутый материал.

Людмила Комракова, автор сценария, режиссёр и продюсер танцевально-музыкальных фильмов: "На самом деле язык танго – он очень широк, и с его помощью вот мы создали несколько фильмов, но тоже решено языком танго".

В категории "Документальное кино" особое внимание заслуживает фильм петербуржца Николая Летуновского "Хранители морской славы России". Лента, посвящённая 310-летию Центрального военно-морского музея, построена как виртуальное путешествие по страницам истории одного из первых и крупнейших морских музеев мира. Проект вырос из презентационного кино.

Николай Летуновский, режиссёр: "Нам дали достаточно много свободы, за что большое спасибо руководству музея, … создали в чём-то может быть экспериментальный фильм"!.

Экспериментален и сам фестиваль – после просмотра проходит обсуждение картины с публикой. Эксперимент – это и история "Киноликбеза" - десять лет назад в Барнауле молодые режиссёры просто решили показать друг другу свои работы. Сегодня, проходя под патронажем Молодёжного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, "Киноликбез" - это один из крупнейших кинофорумов Петербурга, на который в этом году подали более 2 тысяч заявок из 94 стран и который посетили делегации из Аргентины, Германии, Турции, Испании, Ирана, Франции и других стран.

Вячеслав Корнев, организатор фестиваля: "У нас фестиваль революционного, нонконформистского авангардного, экспериментального, молодого кино. Мы как раз иногда жертвуем качеством – вот такие стерильные московские фильмы, но в которых ничего, никакой истории настоящей нет, ради вот этого настоящего содержания, взрывного. У нас на логотипе камера-пистолет. Поэтому если можно … поражать какие-то мишени, если режиссёр занимается высказыванием, если он ищет новую форму, если для него киноязык – это это как раз неизвестные какие-то новые горизонты, тогда добро пожаловать".

Десятый, юбилейный фестиваль не обошёлся без звёзд кинематографа: председателем жюри стал режиссёр и сценарист Владимир Бортко. Тем не менее, сохраняя репутацию действительно независимого фестиваля, "Киноликбез" - это своего рода срез происходящего в мире авторского кино. И глядя на этот срез становится ясно, что наступает новая эпоха.

Дмитрий Ольшанский, психоаналитик, член жюри, кинокритик: "Появилось новое поколение и молодых режиссёров, и просто молодых людей, которые думают, на мир смотрят совершенно иначе, нежели поколение 40-50-лених. Поколение принципиально по-новому свободно мыслящих, свободно чувствующих молодых людей, которые не зашорены. И если вы спрашиваете, что делать? – Не мешать. Единственная задача власти – не мешать развитию искусства. И тогда оно будет развиваться, удивлять и радовать нас дальше".

Михаил Шаль, Даниил Кушнеревич, Дарья Варновская, Владимир Пивнев - Первый канал, Санкт-Петербург