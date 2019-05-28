Сделать свадебную бутоньерку, а так же испробовать на себе все прелести профессии флориста в эти дни в Казани мог любой желающий. В рамках финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» здесь представили новый образовательный проект профориентации школьников «Билет в будущее». Со следующего учебного года он заработает по всей стране.
27 мая, понедельник, 14:31
«Билет в будущее»
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