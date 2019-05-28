17:24 28 мая, вторник
RSS В избранное
27 мая, понедельник, 14:31

«Билет в будущее»

Версия для печати

Сделать свадебную бутоньерку, а так же испробовать на себе все прелести профессии флориста в эти дни в Казани мог любой желающий. В рамках финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» здесь представили новый образовательный проект профориентации школьников «Билет в будущее». Со следующего учебного года он заработает по всей стране.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
22 мая, 11:59
В Казани проходит финал национального чемпионата «Молодые профессионалы»

В Казани проходит финал национального ...

От плотников и столяров до ювелиров. Все внимание приковано к Казани. Здесь проходит финал национального чемпионата "Молодые профессионалы". Россия к этому международному движению подключилась семь ле
Вчера, 12:40
Петербург отметил свой 316-й день рождения

Петербург отметил свой 316-й день рождения

Петербург отметил свой 316 день рождения. Несмотря на капризы погоды, все события этого дня прошли, как и было намечено.
Вчера, 14:31
«Билет в будущее»

«Билет в будущее»

Сделать свадебную бутоньерку, а так же испробовать на себе все прелести профессии флориста в эти дни в Казани мог любой желающий. В рамках финала национального чемпионата «Молодые профессионалы»

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72