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12 июля, понедельник, 14:31

Один день с волшебником. В творческом измерении художника Евгения Крылова

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О том, как создаются шедевры. Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Олег Подъячев, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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