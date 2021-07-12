О том, как создаются шедевры. Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Олег Подъячев, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.
12 июля, понедельник, 14:31
Один день с волшебником. В творческом измерении художника Евгения Крылова
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