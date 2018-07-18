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18 июля, среда, 16:25

Калмыки в Петербурге. Как можно приобщиться к культуре кочевых народов?

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«Ленфильм-клуб» совместно с проектом «Зов Земли», развивающим культуру кочевых народов России, запустил показы кино о кочевниках. Алтай, Тыва, Бурятия, Хакасия – им уже были посвящены кинопоказы и обсуждения вопросов развития культуры кочевников. На днях очередная такая встреча была посвящена Калмыкии.

Эта короткометражка своего рода ода всему калмыцкому народу, признание в любви к родной земле и своим корням от режиссера, кстати, калмычки, Эллы Манжеевой. Фильм "Моя Калмыкия" она снимала во время празднования Зул, а вышел в свет он в канун другого национального праздника  - Цаган Сар и стал неким подарком. С показа этого фильмом и началась работа киноклуба, посвященного Республики Калмыкия.

Анастасия Гринцевич, директор по развитию проекта "Зов Земли": "Центральная Россия не знает ничего про республики. Все это такое мифическое представление что такое Алтай, что такое Хакасия, Бурятия. А эти республики на самом деле таят мудрость вековую. И очень хочется поделиться с помощью этого проекта с Россией, Центральной Россией".

 
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