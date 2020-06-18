Цветущая экзотика: как живет Ботанический сад на карантине

17 июня, среда, 09:32

От нежно-белого до темно-фиолетового. Эта уникальная коллекция японских пионов в Петербурге в Ботаническом саду начала формироваться 8 лет назад, и сейчас как раз время их активного цветения. Не смотря на то, что посетителей пока сюда не пускают, работа здесь не останавливается ни на секунду. Как и чем живет самый красивый парк Петербурга в репортаже на Первом канале.

Обычно здесь толпы посетителей. Цветение гигантов восхищает многих. В этом году увидеть их в самый красивый период могут лишь сотрудники Ботанического сада. Несмотря на карантин, ученые продолжают свою работу: каждый день замеряют, изучают и фиксируют изменения, которые происходят с южными растениями. Ведь это не только самая крупная, но и самая северная европейская коллекция древовидных пионов.

Ботанический сад Петра Великого - один из самых старых. В этом году ему исполнилось 307 лет. Здесь собраны уникальные растения со всей планеты. Оранжерейный комплекс не только самый большой в России, он входит в лучшую мировую пятерку. А по количеству таксонов, которые здесь выращиваются, это вторая коллекция Европы, после королевских садов Лондона. При этом сегодня здесь фактически некому работать. Ежегодно Ботанический сад на собственный бюджет, который формируется от продажи билетов, набирает сезонных рабочих. В этом году из-за карантина посетителей нет, дополнительных средств тоже нет, а это значит, что стричь газоны, косить траву и копать грядки некому. Рук штатных сотрудников попросту не хватает. Например, в этом иридарии, который был первым ирисовым садом в Советском союзе, и до сих пор найти ему равных довольно сложно, почти все сотрудники находятся на самоизоляции по возрасту. Вся работа на плечах у молодого агронома Анны Афанасьевой, которой нужно не только ежедневно поливать, пропалывать и ухаживать за цветами, но и вести еще и научную работу. Ведь без нее вряд ли бы сегодня здесь произрастало около ста диких и пятисот культурных видов ирисов.

Сейчас работа в Ботаническом саду Петра Великого устроена так, чтобы сотрудники практически не пересекались друг с другом. Здесь есть даже своя карантинная зона – оранжерея, куда обычно отправляют растения, прибывшие из-за границы. Сейчас на временной изоляции находятся те, что были доставлены в прошлом и позапрошлом годах. Научные сотрудники присматривают за ними по очереди. И если в течение нескольких лет чужестранцы будут вести себя хорошо и не заболеют, их переведут в другие оранжереи, а может быть даже в открытый грунт. Пока же такая свобода доступна лишь местным декоративным культурам.

Не смотря на карантин, в Ботаническом саду вовсю готовятся к приему посетителей. Кроме работ с коллекционными растениями, сейчас здесь активно оформляют клумбы сезонными цветочными экспозициями. Ведь когда ограничения снимут и горожанам разрешат гулять в парках и садах, места культурного отдыха должны будут готовы распахнуть свои двери и предстать перед жителями во всей красе.

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

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