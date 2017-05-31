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30 мая, вторник, 13:29

Как в Петербурге праздновали День города?

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Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, продолжались в Петербурге несколько дней. Благодаря их разноплановости, абсолютно каждый житель и гость Северной столицы мог найти что-то лично для него.

Официально, праздничные мероприятия 314-го дня рождения нашего города начались с возложения цветов к памятнику Петру I. В торжественной церемонии приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко,  полномочный представитель президента в северо-западном федеральном округе Николай Цуканов, другие официальные лица, а также почетные жители Санкт-Петербурга. Под звуки гимна города был поднят флаг Северной столицы, одновременно с этим на Васильевском острове зажглись Ростральные колонны. Петропавловская крепость ко Дню города подготовила целый ряд событий для подрастающих петербуржцев. На пляже был открыт уже традиционный фестиваль песчаных скульптур. Главной темой на этот раз стала «Россия великая».  

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург. 

 
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