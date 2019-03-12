Без четких правил и догматов. Хип-хоп - свобода самовыражения

11 марта, понедельник, 11:43

На протяжении последних 30 лет хип-хоп является одной из самых массовых молодежных субкультур, и в последние годы интерес к нему повышается.

Хип-хоп культура начала проникать в нашу страну еще в 80-х годах. Необычные движения осваивали по редким фильмам, а тот, кто смог сделать вертушку на полу, сразу становился героем улицы.

Константин Митлинов, руководитель студии брейкинга ПМЦ Калининского района, участник всероссийской хип-хоп организации "Funk Fanatix": "Мы все учились по видеокассетам, по VHS, сейчас таких уже нету. Мы пересматривали их до дыр, учились, старались повторить движения. У нас были свои какие-то названия и движения. К примеру, у нас был верхний брейк-данс и нижний. Сразу скажу, это было только в СССР и России. Во всем мире такого не было".

Казалось бы, интерес со временем должен угаснуть, однако с хип-хопом в России все случилось с точностью до наоборот. И вот уже на чемпионатах мира и международных фестивалях хип-хоп команды из нашей страны все чаще занимают призовые места, а в прошлом году на юношеских олимпийских играх Сергей Чернышов из Воронежа не просто попадает в финал, но и завоевывает золото.

Вениамин Жигалов также учил свои первые движения в хип-хопе по клипам из интернета. Но, переехав в Петербург, не только нашел в Северной столице множество единомышленников, но и настоящую школу, где продолжил свои тренировки. Сегодня он не только танцует, но еще и профессионально занимается граффити. С началом взрослой жизни любимое занятие бросать не собирается.

Вениамин Жигалов, Bboy: "Работа, конечно, будет на первом месте, но ни брейк-данс, ни граффити я бросать не собираюсь, это будет как хобби… Если получится, я сделаю это основной частью жизни".

Кстати, современный хип-хоп невозможно представить без девушек. Интерес у женской аудитории к этой культуре постоянно растет. Их не отпугивает ни мешковатая одежда, ни возможные ушибы и травмы во время тренировок.

Арина Иванова, Юлия Липова, уличные танцоры "Groovy sisters": "Когда-то я хочу как хип-хоп - в огромных штанах и толстовках. А иногда юбочка, кофточка, но это зависит от настроения тоже. Я занимаюсь этим, потому что мне это нравится, я себя в этом нашла и чувствую себя абсолютно комфортно".

В Санкт-Петербурге сегодня множество школ и секций, где научить основам брейк данса и хип-хопа могут любого желающего, даже в 7-8 лет. Такая популярность объясняется просто – хип-хоп дает абсолютную свободу для каждого, здесь нет четких правил и догматов, а значит можно делать все исключительно по-своему.

Константин Митлинов, руководитель студии брейкинга ПМЦ Калининского района, участник всероссийской хип-хоп организации "Funk Fanatix": "Хип-хоп культура - она очень большая. Это не только брейк и хип-хоп. Это граффити – это наша творческая часть, это диджеинг – это наша музыкальная часть, и рэп или, как правильно у нас говорят, МС – это поэзия, можно так назвать".

В конце февраля в Калининском районе Санкт-Петербурга прошел необычный фестиваль. Глава администрации Василий Пониделко предложил разыграть Кубок по брейк-дансу и хип-хопу в форме батла. Оказывается для этого района Санкт-Петербурга подобные мероприятия не в новинку, и Кубок Главы администрации - это продолжение успешной инициативы прошлого года в сфере молодежной политики.

Антон Сабуров, судья соревнований, участник всероссийской хип-хоп организации "Funk Fanatix": "В брейкинге, когда начинается батл – хип-хоп заканчивается, начинается соревнование. А когда начинается соревнование начинается спорт".

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Дарья Варновская и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.