Обзор культурных событий Петербурга

19 мая, пятница, 12:08

Петербург готовится к ночи музеев, а театр Балтийский дом переосмысливает Советскую классику. Об этих и других событиях культурной жизни нашего города расскажем прямо сейчас. Доброе утро, на Первом канале включение из Северной столицы.

«Ночь музеев» - ежегодная акция, посвященная дню музеев, в этом году пройдет в ночь с 20 на 21 мая. Главной темой станет «год экологии в России». Цена входного единого билета не изменилась и составит 400 рублей. Вечером и ночью откроются более 110 музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов. Однако внимание публики как всегда привлекают впервые присоединившиеся к акции участники.

Наталья Яблонская, координатор акции «Ночь музеев»: "В этом году 16 новичков, это и музеи достаточно большие. Например, Русский музей в этом году открывает Летний сад. В него, конечно итак можно попасть, но в этом году по нему будут проходить экскурсии, будет музыкальная подсветка фонтановМузей Кировского завода. Музей техники, который рассказывает об истории Путиловского, а затем Кировского заводов. Эрмитаж, как всегда, открывает Реставрационно-хранительский центр на Старой деревне, он, как всегда, у нас в спец. акциях ".

31 мая на сцене ДК имени Ленсовета, впервые в нашей стране концерт композитора Фрэнка Уайлдхорна. Автор популярных европейских и бродвейских мюзиклов, многократный номинант премий «Грэмми» и «Драма деск» представит в Северной столице свои самые знаменитые композиции.

Иван Ожогин, участник концерта, российский актёр музыкального театра, солист: "У него удивительное сочетание драматургии, мелодизма и гармонии. Его арии, его произведения пропитаны внутренней актерской драматургией и, кроме этого, они еще и мелодичные и приятные на слух". Единственный концерт в Петербурге представит на одной сцене не только партии из самых известных мюзиклов последних лет: Бал Вампиров, Джекил и Хайд, Граф Монте Кристо, но и самых известных звезд мюзиклов со всей Европы. Петербургские исполнители Иван Ожогин и Наталья Диевская выступят в дуэтах с Лизой Энтони из Австрии, Сабриной Векерлин из Германии и Матиасом Эденборном из Швеции.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.