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17 июля, пятница, 10:09

Археологические находки Карельского перешейка: следы древних поселений можно обнаружить буквально под ногами

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Это фрагменты глиняного горшка эпохи позднего неолита, которые два года назад были найдены на маршруте строящейся трассы Сортавала. Сейчас они хранятся в фондах Кунсткамеры вместе с ещё тысячами предметов, обнаруженных на месте древних поселений в Ленинградской области. Об археологических находках на территории Карельского перешейка и о тех, кто помогает сохранять историю расскажем на Первом канале.

 
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