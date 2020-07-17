Археологические находки Карельского перешейка: следы древних поселений можно обнаружить буквально под ногами

17 июля, пятница, 10:09

Это фрагменты глиняного горшка эпохи позднего неолита, которые два года назад были найдены на маршруте строящейся трассы Сортавала. Сейчас они хранятся в фондах Кунсткамеры вместе с ещё тысячами предметов, обнаруженных на месте древних поселений в Ленинградской области. Об археологических находках на территории Карельского перешейка и о тех, кто помогает сохранять историю расскажем на Первом канале.