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27 марта, пятница, 12:52

Обзор важных городских событий

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Но сейчас в центре внимания эпидемия коронавирусной инфекции и меры борьбы с ней.

С 28 марта в Петербурге закрываются парки, рестораны, торговые центры и все магазины, за исключением продуктовых, а также храмы. Отменяются любые досуговые и торжественные мероприятия. Соответствующее постановление подписал накануне Александр Беглов. 

Помимо этого в связи с карантинными мерами  в городе на восемь дней перестанут ходить маршрутки, сократится общее число маршрутов,  а в городском общественном транспорте и электричках временно приостановят действие льготных проездных для школьников, студентов и пенсионеров.  Со своим обращением к жителям выступил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ленобласть также вводит дополнительные карантинные меры.

На период длинных выходных детские сады города и Ленинградской области переводятся в режим дежурных групп и только для работающих родителей.   Школьные каникулы продлены до 6 апреля, затем учащиеся перейдут на режим дистанционного обучения. 

Сейчас весь мир следит за статистикой по коронавирусу.   За минувший день число новых выявленных случаев  в России -  182 человека, большинство - в Москве. В Петербурге зафиксировано 5 новых заболевших,  всего же было подтверждено 26 случаев.  Как известно, в зоне риска находятся пожилые люди и им не рекомендовано лишний раз даже выходить на улицу. Купить и доставить продукты или лекарства на дом, оплатить коммунальные услуги помогают неравнодушные молодые люди и социальные службы. В Петербурге заработал проект "Мы вместе 2020 точка рф". Это общий ответ коронавирусу. Вопреки эпидемии, акция позволит каждому, будь то крупный бизнес или отдельный гражданин, предложить свою помощь в этот непростой для всех период и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима.

Весь мир временно перешел  в онлайн.  Петербург не исключение.  Обучение в школах и вузах теперь ушло на дистанционные платформы.  Уже сформирован федеральный список онлайн-курсов, который предоставляется университетам бесплатно. А это более семисот наименований. Студентам предлагают пользоваться ресурсами электронной библиотечной системы. Плюс, для самих педагогов организована серия обучающих вебинаров по работе в удаленном режиме.

Психологическую помощь и поддержку бесплатно или за символическую стоимость начали оказывать психологи. Они призывают не поддаваться панике, поменьше читать комментарии в социальных сетях и доверять только проверенным источникам информации. Тем, кто не может справиться с тревогой и страхами, рекомендуют звонить на горячие линии или записываться на он-лайн прием к специалистам.

Еще раз напомним: Владимир Путин накануне обратился к россиянам и объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Такие меры необходимы для того, чтобы предотвратить развитие эпидемии и как можно быстрее вернуться к обычной жизни. 

 

 

 
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