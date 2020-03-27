Обзор важных городских событий

27 марта, пятница, 12:52

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Но сейчас в центре внимания эпидемия коронавирусной инфекции и меры борьбы с ней.

С 28 марта в Петербурге закрываются парки, рестораны, торговые центры и все магазины, за исключением продуктовых, а также храмы. Отменяются любые досуговые и торжественные мероприятия. Соответствующее постановление подписал накануне Александр Беглов.

Помимо этого в связи с карантинными мерами в городе на восемь дней перестанут ходить маршрутки, сократится общее число маршрутов, а в городском общественном транспорте и электричках временно приостановят действие льготных проездных для школьников, студентов и пенсионеров. Со своим обращением к жителям выступил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ленобласть также вводит дополнительные карантинные меры.

На период длинных выходных детские сады города и Ленинградской области переводятся в режим дежурных групп и только для работающих родителей. Школьные каникулы продлены до 6 апреля, затем учащиеся перейдут на режим дистанционного обучения.

Сейчас весь мир следит за статистикой по коронавирусу. За минувший день число новых выявленных случаев в России - 182 человека, большинство - в Москве. В Петербурге зафиксировано 5 новых заболевших, всего же было подтверждено 26 случаев. Как известно, в зоне риска находятся пожилые люди и им не рекомендовано лишний раз даже выходить на улицу. Купить и доставить продукты или лекарства на дом, оплатить коммунальные услуги помогают неравнодушные молодые люди и социальные службы. В Петербурге заработал проект "Мы вместе 2020 точка рф". Это общий ответ коронавирусу. Вопреки эпидемии, акция позволит каждому, будь то крупный бизнес или отдельный гражданин, предложить свою помощь в этот непростой для всех период и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима.

Весь мир временно перешел в онлайн. Петербург не исключение. Обучение в школах и вузах теперь ушло на дистанционные платформы. Уже сформирован федеральный список онлайн-курсов, который предоставляется университетам бесплатно. А это более семисот наименований. Студентам предлагают пользоваться ресурсами электронной библиотечной системы. Плюс, для самих педагогов организована серия обучающих вебинаров по работе в удаленном режиме.

Психологическую помощь и поддержку бесплатно или за символическую стоимость начали оказывать психологи. Они призывают не поддаваться панике, поменьше читать комментарии в социальных сетях и доверять только проверенным источникам информации. Тем, кто не может справиться с тревогой и страхами, рекомендуют звонить на горячие линии или записываться на он-лайн прием к специалистам.

Еще раз напомним: Владимир Путин накануне обратился к россиянам и объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Такие меры необходимы для того, чтобы предотвратить развитие эпидемии и как можно быстрее вернуться к обычной жизни.