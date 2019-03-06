Индивидуальность как жизненная философия. Почему сегодня так популярен хенд-мейд?

06 марта, среда, 12:17

Массовое производство с каждым годом совершенствует качество продукции, однако современное молодое поколение всё чаще выбирает вещи ручной работы. Что представляет собой хенд-мейд культура сегодня?

Конвейер в том виде, в котором мы его знаем сейчас, появился в начале XX века. Разделение труда и автоматизация некоторых процессов позволили в разы увеличить производительность. С течением времени технологии позволили снизить себестоимость товара и процент некачественной продукции до статистической погрешности. И несмотря на всё это, в последние десятилетия наметился отчётливый тренд: всё больше людей, особенно молодых, выбирает хенд-мейд - изделия ручной работы.

Михаил Шаль, Антон Голубев, Дарья Варновская, Ангелина Введенская - Первый канал, Петербург