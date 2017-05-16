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15 мая, понедельник, 11:57

Петербург строит будущее российского атомного ледокольного флота

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Балтийский завод – петербургское предприятие с более чем полуторавековой историей. На его стапелях получали жизнь самые разные корабли от атомных ракетных крейсеров до судов космической связи, сегодня это единственное место в мире, где строят атомные ледоколы. Доброе утро, на Первом канале включение из Северной столицы.

Сегодня словосочетание атомный ледокол звучит привычно и обыденно  для нашего слуха. А в 1959 году, когда был построен первый в мире ледокол «Ленин», это был настоящий прорыв и наглядная реализация той самой идеи «мирного атома», которая была провозглашена в СССР. За всю историю мирового судостроения на воду были спущены всего 10 ледоколов-атомоходов. Все они были построены в нашей стране, и в каждом из них принимал участие в том или ином объеме Балтийский завод. В июне прошлого года с главного стапеля этого предприятия на воду был спущен первый полностью российский от проекта до воплощения атомный ледокол «Арктика».  

Вадим Голованов, главный строитель заказа головного ледокола: " Во-первых и больше, и сильнее, это одна из его уникальностей. Во-вторых, на нем использована масса технологий, которые до этого не применялись не то, что в атомном судостроении, а вообще в атомной промышленности. Использование его моноблочной реакторной установки. На этом ледоколе применена и более совершенная система управления, которые ранее не применялись".

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская. Александр Высоких. Первый канал, Петербург

 
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