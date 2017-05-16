Военно-исторический центр Карельского перешейка. Об уникальности этого места в Выборге и говорить не приходится. Здесь хранятся артефакты советско-финской войны и Великой Отечественной. Недавно коллекция музея пополнилась экспонатами из фильма «28 панфиловцев». 9 мая этот фильм был показан в эфире Первого канала.
15 мая, понедельник, 16:34
Новые военно-исторические музеи и их герои
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