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15 мая, понедельник, 16:34

Новые военно-исторические музеи и их герои

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Военно-исторический центр Карельского перешейка. Об уникальности этого места в Выборге и говорить не приходится. Здесь хранятся артефакты советско-финской войны и Великой Отечественной. Недавно коллекция музея пополнилась экспонатами из фильма «28 панфиловцев». 9 мая этот фильм был показан в эфире Первого канала.

 
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