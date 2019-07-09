Всемирное братство, литературный ассамбляж и казино духовных ценностей - Достоевский оценил бы...

08 июля, понедельник, 11:49

Петербург в десятый раз отметил День Достоевского. Чем был насыщен праздник в этом году расскажем прямо сейчас.

Федор Михайлович Достоевский родился в ноябре, ушел из жизни в феврале месяце. Почему же день Достоевского отмечают в начале июля? Во-первых, именно в эти дни начинается действие одного из самых известных романов классика – "Преступление и наказание", а во-вторых, июльская погода в Петербурге более благосклонна к массовым городским праздникам. Уже по сложившейся за 10 лет традиции, открывает день великого писателя – мемориальная часть в Некрополе мастеров искусств.

Главная площадка праздника вот уже 10 лет неизменно располагается в сердце Петербурга - в Кузнечном переулке. После импровизированного флешмоба у памятника Федору Михайловичу, все участники и гости карнавала Достоевского проследовали к музею писателя, где, на правах хозяина, сам виновник торжества обратился к собравшимся с балкона.

Театральное действо, которое развернулось здесь же, на улице, авторы назвали "Литературный ассамбляж". Как и положено, спектакль посвящен творчеству Достоевского и его героям – они легко угадываются зрителем. Однако, в этом году организаторы вывели на подиум не только самого писателя, но и тех, кто оказал непосредственное влияние на его творчество. В театральных сценах переплелись Диккенс, Мольер, Гофман, Бальзак и Сервантес, а также их герои.

То, что День Достоевского - праздник общегородской, можно было почувствовать в совершенно разных частях Петербурга: где-то вели экскурсии по следам Раскольникова, кто-то отправился исследовать любимые места Федора Михайловича, а в Русском Музее предложили вспомнить, как связан Достоевский и Инженерный замок.

А вот библиотека имени Маяковского в этот день превратилась в казино духовных ценностей, со всеми соответствующими атрибутами игорных домов.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.