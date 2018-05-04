03 мая, четверг, 15:42

В 1994 году Штандарт Президента стал главным символом власти. Годом ранее, в 1993, был утвержден государственный флаг Российской Федерации. С тех пор оба знамени стояли в рабочем кабинете Президента. Сейчас они хранятся в Эрмитаже. Доступ к ним закрыт. А в инаугурации принимают участие копии.

В Георгиевский зал Государственного Эрмитажа вносят первый экземпляр штандарта Президента Российской Федерации. Нет, это не начало торжественной церемонии. Его специально для нашей съемочной группы принесли из помещения хранения. Именно этот штандарт с 1994 года, с момента его создания, хранился в Президентском кабинета Бориса Ельцина и участвовал в инаугурации в 1996 году. В 1999 Борис Ельцин передал его Эрмитажу, а в кабинете было установлено новое знамя.

Георгий Вилинбахов, председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, государственный герольдмейстер. "После событий в 91, 92 и 93 годах стал обсуждаться вопрос, каким образом должна быть оформлена президентская власть в нашей стране, и среди прочего был как раз поставлен вопрос и о необходимости создания штандарта Президента. Потому что во всех государствах, где есть президентская власть, таким символы власти есть. Есть определенные правила и принципы по которым строятся штандарты".

Двадцать четыре года назад специалистами геральдической службы было представлено три варианта штандарта. Герб государства на белом фоне, на синем и вот этот. Его и утвердил тогда первый президент России. Штандрт – это квадратное полотно в центре которого на фоне российского триколора – золотое изображение двуглавого орла. Полотно окаймлено золотой бахромой. На древке штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными фамилией, именем и отчеством Президента и датами его пребывания на этом посту. Древко штандарта увенчано металлическим навершием в виде копья. Именно этот вид штандарта имеет давние корни.

Георгий Вилинбахов, председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, государственный герольдмейстер: "В 17 веке существовал флаг Царя Московского, личный флаг, штандарт, который представлял полотнище белого, синего, красного цветов с двуглавым орлом. Под таким флагом еще молодой царь Петр плавал около Архангельска, такой флаг сопровождал великое посольство и поднимался на кораблях, и такой флаг был привезен из Архангельска в начале 20 века. В настоящее время он хранится здесь в Петербурге в военно-морском музее".

Дизайном штандарта Президента занимался художник Евгений Ухналев. К сожалению, его уже нет в живых, но о его работах хорошо знает сын художника. Андрей признается, что этот эскиз штандарта президента чудом остался у отца. По каким-то причинам его просто забраковали. Поэтому он и попал в семейный архив. Выпускник художественной школы при Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина был и автором дизайна современного Герба России, штандарта и знака Президента, также знаков орденов Святого апостола Андрея Первозванного, "За заслуги перед Отечеством" и ордена Мужества.

Андрей Ухналев, сын художника Евгения Ухналева: "Штандарт составляется по определенным правилам. Он квадратный и имеет опушку. Творческой задачи здесь не было. В отличие от государственных наград или сложных геральдических композиций. И не знаю, по какой причине он остался дома. Я нашел тут книжку, и если присмотреться, немного другое все-таки изображение. Вот еще и ксерокс нашелся того самого изображения".

Исторически слово "штандарт" обозначало флаг главы государства, поднимаемый в месте его пребывания. Обычай вывешивания штандарта появился в средние века, чтобы подчеркнуть величие и могущество монархов. Тогда штандарты изготовлялись из дорогих парчовых тканей, расшивались золотом и серебром, украшались драгоценными камнями.

В России современный штандарт скромный, но его величие от этого не обесценивается. Штандарт президента вновь будет героем торжественной церемонии вступления в должность Владимира Путина 7 мая в Кремле. А затем его установят в президентском кабинете.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Екатерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.