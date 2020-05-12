Новейшая история первого военного аэродрома России: в Гатчине появится креативное пространство "Аэропарк"

12 мая, вторник, 10:20

Памятник боевому истребителю Миг-21 установлен на бывшем военном аэродроме в Гатчине. Здесь летали Петр Нестеров, Валерий Чкалов, первая женщина-пилот Лидия Зверева. А сегодня это жилой микрорайон - со славной историей и реальной перспективой стать новым общественным пространством.

История авиации нашей страны напрямую связана с Гатчиной. Именно здесь в непосредственной близости от Петербурга – столицы Российской Империи - в начале 20-го века был организован первый аэродром.

В современном гатчинском микрорайоне "Аэродром", который назван так именно потому, что находится на месте бывшего летного поля, помимо памятника с самолетом Миг-21, вдоль железнодорожных путей можно найти развалины зданий бывших авиационных ангаров. По соседству по-прежнему работает 218 авиационный завод, который обосновался в Гатчине под конец Великой Отечественной войны.

Ремонт авиационного двигателя - это не просто замена его отслуживших компонентов на новые, а фактически сборка его заново. За время капитального ремонта авиационный двигатель разбирается до мельчайших деталей, дефектируется, ремонтируется, собирается заново.

Кстати, в музее завода находятся все типы двигателей, которыми здесь когда-либо занимались. Также здесь хранятся уникальные экспонаты из авиационной истории Гатчины. А вот это полноразмерная модель одного из первых аэропланов, на которых поднимались в воздух в начале 20-го века.

Модель "Формана-4" должна стать одним из экспонатов будущего музея истории военной авиации, который уже начал создаваться в Гатчине. Он будет располагаться как раз на месте руин авиационных ангаров. Земельные работы на этой территории уже начаты.

Кстати, музей станет центром большого проекта по благоустройству "Аэропарк", который недавно выиграл федеральный грант.

Во время работы над проектом "Аэропарк" были учтены не только современные требования благоустройства, но и запросы жителей микрорайона. Реализация проекта займет не менее полутора лет.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.