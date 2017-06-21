Гатчинский парк продолжает масштабную реставрацию

Государственный музей-заповедник «Гатчина» новый летний сезон встречает с серьезными изменениями. В этом году они коснулись в основном садово-паркового хозяйства. И это лишь часть масштабной реставрации, которая началась в Гатчинском парке.
Дворцовый парк города Гатчины – один из самых обделенных вниманием среди всех императорских парков Петербурга и его пригородов. После освобождения Гатчины от фашистов, в послевоенный период здесь провели разминирование, восстановили дворец, высадили большое количество деревьев, восстановили дорожную сеть. Однако дальнейших работ по воссозданию садово-паркового ансамбля не проводилось. Фактически 143 гектара зеленых насаждений были одной большой лесопарковой зоной. Масштабные реставрационные работы начались несколько лет назад, и сегодня первый участок пейзажного парка у Березовых ворот приведен в порядок.
Александр Мезенко, заместитель директора по садово-парковому хозяйству: " Это реставрация дорожно-тропиночной сети, реставрация мелиоративной сети, устройство новых газонов, а также ликвидация древостоя, замена деревьев потерявших декоративный вид, больных на новые".
В Дворцовом парке стали появляться цветочные композиции, которых раньше не было. Это стало возможным благодаря работе собственных оранжерей. Цветочное украшение парка в ближайшие годы должно увеличиться.
Александр Мезенко, заместитель директора по садово-парковому хозяйству: " Мы сосредоточимся на цветочном оформлении, появится больше цветов, чем было раньше. Мы начали опыты и пробовать с овощными культурами, с овощными декоративными культурами. В частности цветная капуста, есть такое растение, оно очень декоративное осенью, и мы в этом году уже будем в парке ее высаживать".
Из ближайших нововведений, которые должны появиться этим летом – турникеты на всех входных воротах в парк. Поставят их для того, чтобы избавить парк от велосипедистов. Посетители на колесах в буквальном смысле сводят на нет все усилия по наведению порядка.