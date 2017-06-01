Время читать: в Петербурге прошел Книжный Салон

31 мая, среда, 13:27

Петербург – самый читающий город России. Неслучайно именно здесь вот уже в 12-ый раз проходит Международный книжный салон. Это новинки отечественной и зарубежной литературы, творческие встречи с авторами – всё, что, так или иначе, способствует увеличению интереса к чтению.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: "С каждым годом Международный книжный салон привлекает к себе всё больше и больше внимания, он стал востребованным, он стал хорошей доброй традицией. И он, конечно же, очень подходит к лицу нашего родного города – культурной столицы России".

Большой павильон Михайловского манежа превратился не только в книжную ярмарку, но и в интерактивную площадку, где можно было изобразить любимого литературного персонажа или познакомиться со старинным способом печатания книг. Тигельный станок 19 века времён Пушкина сохранился, причём в рабочем состоянии. Правда, сам процесс невозможен без ручного набора и труда печатника.

Сергей Яшин, печатник: "Накладываем бумагу, закатываем, задаём давление, вот так. Получаем оттиск. Вот, собственно печать одного оттиска".

Свою «Анжуйскую трилогию», переведённую на русский язык, российским читателям приехала лично представить Её Королевское Высочество Принцесса Майкл Кентская. Британская баронесса рассказала публике о творческом пути и о том, что её исторические романы – это не что иное, как восстановление истории собственного рода. Очень близкими к реальности кажутся события нашумевшей книги «Географ глобус пропил», возможно, благодаря одноимённой экранизации. Автор Алексей Иванов – лауреат различных литературных премий признался, что во время создания произведения не думал о таком успехе.

Алексей Иванов, писатель: "Конечно, я не ожидал, что именно Географ выстрелит и что он будет так популярен, но по правде говоря, я рассчитывал, что увижу фильм по этой книге, и фильм получится хорошим и, слава Богу, что мои ожидания сбылись".

Юлия Миханова, Максим Беляев, Дарья Варновская, Александр Высоких. Первый канал. Петербург.