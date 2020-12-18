"Первый архитектор Петербурга" - выставка в Петропавловке. "Иллюзии любви" - премьера Театра Комедии. Театральные работы Александра Бенуа в Шереметевском дворце. "Киса" в "Приюте комедианта".

18 декабря, пятница, 08:48

Обзор культурных событий Петербурга

"Первый архитектор Петербурга". В Петропавловской крепости, в выставочном зале Иоанновского равелина, открылась выставка, посвященная 350-летию Доменико Трезини. За тридцать лет своей жизни он построил в Петербурге больше, чем все вместе взятые современные архитекторы: мазанки, деревянные дворцы и каменные дома. Не смотря на то, что в городе многие постройки Трезини не сохранились, оценить масштаб деятельности этого архитектора можно, взглянув на репродукции чертежей и видовых гравюр первой половины XVIII века. Они и представлены в экспозиции. Выставка будет работать до 30 декабря в офлайн режиме, на новогодних каникулах уйдет в дистанционный формат. А после этого вновь отроется для посетителей вплоть до марта.

" Иллюзии любви". На сцене театра комедии имени Акимова первая постановка знаменитой пьесы Моэма "Круг". В центре событий сильные, но нерациональные женщины, которые оставляют своих мужей и привычную жизнь во имя чувств и романтики. Два любовных треугольника, которые образуют единое целое. До конца года в театре запланировано шесть премьерных показов, первый из которых состоится уже сегодня. Начало спектакля в 19.00

В Мариинском театре уже в эту субботу стартует международный фортепианный фестиваль. Основанный в 2011 году, он проводится ежегодно в одну или две сессии. В этом сезоне запланировано две встречи со зрителями : в декабре 2020-го и летом 2021-го. Художественный руководитель фестиваля и дирижер симфонических программ – Валерий Гергиев. В программу включены выступления Вадима Холоденко, Никиты Абросимова, Дмитрия Шишкина, дуэта Николая Луганского и Вадима Руденко, а также израильского дирижера и пианиста Лахава Шани.

Что вы знаете о Кисе Воробьянинове? Наверняка, что это разжалованный экс-предводитель дворянства, который прятался у тещи от новой советской власти. И от нее же узнал тайну о брильянтах в одном из 12-ти стульев. Однако, это только часть его биографии. Истинная же личность героя романа Ильфа и Петрова была безжалостно вырезана советской цензурой. И вот теперь о настоящем Кисе все можно узнать из нового спектакля Семена Серзина. Спектакль пройдет на сцене "Приюта комедианта" 19, 20 и 21 декабря. Начало в 19:00.

Эскизы, костюмы, макеты и другие театральные работы Александра Бенуа в эти дни можно увидеть в Шереметевском дворце. К 150-летию выдающегося художника в полярном флигиле открывается выставка его работ для театра. Особенно подробно представлены материалы к балету "Петрушка" на музыку Игоря Стравинского – наиболее значимому в творчестве Александра Бенуа спектаклю, для которого художник создал и оформление, и либретто.На выставке экспонируются эскизы и фотографии, макеты и сценические костюмы из более чем 20 спектаклей в оформлении художника. От первых опытов на Императорской сцене до работ последних лет для миланского театра "Ла Скала" и труппы Сола Юрока, крупнейшего американского импресарио XX века.

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.