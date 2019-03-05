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04 марта, понедельник, 11:29

Экономия ресурсов на практике. Как сделать дом или бюджетное учреждение энергоэффективным?

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Петербург уже второй год подряд становится самым энергоэффективным регионом России. Город удерживает лидерство благодаря высокой доле осветительных приборов и отопительных систем, которые позволяют экономить ресурсы. Как это выглядит на практике, расскажем прямо сейчас

В Петербурге вопросы экономии ресурсов курирует и координирует Центр Энергосбережения. Одно из направлений его работы – обследование зданий. Табло с указанием на класс энергоэффективности дома видят многие горожане, но не многие понимают, что это значит.

Татьяна Соколова, Директор СПбГБУ "Центр энергосбережения": "Мы все хотим купить холодильник более высокого класса энергоэффективности, потому что понимаем, что он потребляет меньше электроэнергии. То же самое и с многоквартирным домом. То есть, чем выше класс энергоэффективности многквартирного дома, тем жители меньше потребляют энергоресурсов".

За последние 4 года более 3 тысяч многоквартирных домов получили класс своей энергоэффективности. Большинство объектов попали в своего рода "средний класс", но сотни домов оказались неэкономными.

Илья Переушин,ведущий специалист СПбГБУ "Центр энергосбережения": "Мы видим 4 окна, где явно окна в деревянном переплёте, они подсвечены ярко оранжевым цветом, максимальная температура в точке – 15 градусов. Там, скорее всего, открыта форточка, и значительные утечки тепла идут". 

Обильные утечки при исследовании на тепловизоре свидетельствуют о том, что дом явно перетоплен, и жильцы избавляются от лишнего тепла, за которое они, тем не менее, платят. Чем меньше разница между температурами окон и окружающей среды, тем более эффективно расходуется энергия. На это влияют и сами окна – насколько хорошо они сохраняют тепло внутри квартиры. Но тепловизор – лишь первичный осмотр, для постановки диагноза дому необходимое полное обследование.

Илья Переушин, Ведущий специалист СПбГБУ "Центр энергосбережения": "Изнутри помещения – естественно оно должно быть отапливаемым – прицепляются датчики к нескольким местам (перекрытия, потолки, стены, окна) и замеряются тепловые потоки в течение семи дней. По этим уже данным можно проводить расчёт и провести оценку, в том числе присвоить класс энергоэффективности дома". 

Классы энергоэффективности располагаются от очень низкого G до очень высоких А, А+ и А++. В Петербурге под последнюю категорию попадает 121 дом, среди них дом на Львовской, 27 корпус 2 в посёлке Стрельна. Здесь специальное оборудование установлено с момента постройки. Это и общедомовые приборы учёта потребления ресурсов, и автоматизированный индивидуальный тепловой пункт. Система оперативно реагирует на изменения уличной температуры и регулирует параметры подачи тепла в квартиры.

Фёдор Ивайловский, генеральный директор управляющей организации: "Одно дело, когда дом не автоматизирован, и учёт ресурсов не происходит, соответственно, начисление происходит по нормативным каким-то коэффициентам. Здесь же мы исходим из фактически потреблённого. Если на улице холоднее – естественно, идёт определённый расход тепла в соответствии с температурой". 

Установка устройств погодного регулирования способна принести ощутимый энергосберегающий эффект порядка 25%. Оборудование может работать как в многоквартирных домах, так и в бюджетных учреждениях, например, в детских садах, где температура воздуха напрямую влияет на комфорт и самочувствие ребёнка.

Ирина Аверьянова, заведующий ГБДОУ детский сад № 38 Калининского района Санкт-Петербурга: "Терморегуляция у детей – она несовершенна. Им вредно одинаково как перегрев, так и охлаждение. Санитарными нормами и правилами предусмотрена постоянная температура в помещениях, и эта система позволяет поддерживать эту постоянную температуру в помещениях, это мы уже видим". 

Детский сад №38 Калининского района перешёл на новую систему отопления месяц назад, и эффект уже есть. В рамках так называемого энергосервисного контракта, инвестор устанавливает автоматизированную систему, и если реальная экономия соответствует заявленной, в течение нескольких лет инвестор возвращает вложения из части средств, сэкономленных учреждением.

Николай Пришлецов, начальник отдела районного хозяйства Администрации Калининского района Санкт-Петербурга: "В данных учреждениях энергосервисные контракты заключены только по теплу, мы сейчас продолжаем работу и рассматриваем вопрос  -делать в комплексе, то есть, и тепловые пункты, и электричество". 

Один детский сад и две школы Калининского района, уже поставившие оборудование, за год сэкономят на отоплении больше миллиона рублей, но это не главное. Ведь значительнее всего на потребление влияет наш образ жизни, и работа по популяризации разумного отношения к ресурсам, которую ведёт Центр энергосбережения, - это самая большая инвестиция в наше будущее.

Ксения Карпова, начальник Информационно-аналитического отдела СПбГБУ "Центр энергосбережения": "Все навыки нужно закладывать в молодом возрасте, и таким способом формируются культура экологичного мышления и уважительное отношение к природе, к богатствам нашей страны и планеты в целом". 

Михаил Шаль, Антон Голубев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев - Первый канал, Санкт-Петербург

 
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