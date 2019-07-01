Актуальные вопросы российской энергетики

01 июля, понедельник, 12:25

Энергетика – это отрасль новейших технологий и инновационных решений. Электро и теплогенерация с каждым годом становятся все более автоматизированными и цифровыми, а вопрос энергосбережения получает национальный приоритет.

На минувшей неделе в Петербурге развернул свою работу Международный энергетический форум – одно из крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий в сфере топливно-энергетической сферы. Чтобы понять значимость данного события, достаточно упомянуть, что сразу три министерства российской федерации: энергетики, промышленности и торговли, а также транспорта, являются не только его организаторами, но и непосредственными участниками.

Эрик Мкртчан, руководитель Российского международного энергетического форума: "В этом году мы решили поднять актуальные вопросы, которым следует наше правительство. Это модернизация генерирующих мощностей, цифровая трансформация энергетики и естественно затронут вопрос экологии. На нашей выставке на деловой программе присутствуют представители распределительных компаний, поднимаютя вопросы длительного вектора развития, долгосрочного. И да, у нас будут подписания, они каждый год проходят в рамках мероприятия".

Вопрос энергоэффективности сегодня вышел на национальный уровень. Чуть меньше месяца назад в составе Министерства экономического развития России был создан "Национальный центр энергоэффективности". Его аналоги на региональном уровне уже действуют во многих федеральных округах страны, в том числе и в Санкт-Петербурге. Кстати, именно наш город последние несколько лет занимает первое место в рейтинге энергоэффективности.

Игорь Ананских, первый заместитель Председателя Государственной Думы по энергетике: "Минэнерго несколько раз проводил рейтинг среди регионов, и Санкт-Петербург несколько лет занимал первое место по энергоэффективности города. Это показатель того, что в Петербурге это поставлено более правильно, и есть чему поучиться другим регионам".

Подобный результат был достигнут благодаря городской программе по оснащению бюджетных организаций: медицинских, образовательных и других общественных учереждений энергоэффективным тепло и электро оборудованием. Впрочем, ресурсоснабжающие и эксплуатирующие организации Петербурга не сидят сложа руки. Вот такие современные котельные постепенно заменяют в жилых кварталах Северной столицы, своих устаревших предшественниц.

Иван Болтенков, и.о. генерального директора ГУП "ТЭК Санкт-Петербург: "Эта котельная, как вы видите, без обслуживающего персонала, она полностью автоматизирована, оснащена погодозависимой автоматикой, что позволяет выдерживать гибкие режимы для потребителей. Данная котельная, будучи реконструированной, позволила закрыть две котельные ближайшие. Мощность этой котельной повысилась, что с точки зрения экономики, позволило понизить удельные затраты на производство единицы гикокалории".

Не стоит думать, что энергетическая эффективность достигается исключительно заменой старого оборудования на новое. Возьмем городское уличное освещение: то, что светодиодные светильники намного эффективнее ртутных и натриевых ламп, сегодня знает каждый. Но светильник, который установлен на улице, должен быть не только более эффективным. Он также должен быть экономически выгодным, надежным и долговечным, как его предшественник. А здесь уже возникают сложности, так как опыта эксплуатации нового оборудования ни у кого нет.

Виталий Смирнов, главный инженер ГУП "Ленсвет": "Как только появились первые промышленные светодиодные светильники, мы сразу же стали их применять, чтобы иметь опыт эксплуатации, понимать проблемы, с которыми мы столкнемся. Мы провели аккредитацию. Например, на первой аккредитации были представлены 96 образцов, а получили аккредитацию только 6 ".

Петербург – город большой и порой работа по совершенствованию городских энергетических систем незаметна глазу обычного жителя. Провести за раз модернизацию нескольких сотен городских котельных или заменить десятки тысяч уличных фонарей новыми просто невозможно. Несмотря на все успехи программ энергоэффективности на берегах Невы, городские власти не собираются почивать на лаврах и готовы перенимать новый опыт у других регионов.

Андрей Бондарчук, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга: "Хотим рассказать то, над чем мы работаем и также понимаем, что опыт, который есть и у других субъектов, он также может быть нам полезен. Поэтому это обмен и мнениями, и опытом, достаточно живой диалог".

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Дарья Варовская и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.