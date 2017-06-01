Обнять и приручить дракона - сумели участники проекта "Время жить"

31 мая, среда, 13:42

Из обычной реальности попасть в стихию воображения и творчества: такую возможность вот уже пятый год предоставляет детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, фестиваль «Время жить». Измайловский сад на целый день превратился в сказочную страну Нарнию, творение писателя Клайва Льюиса. Дети из 7-ми приютов и коррекционных школ вместе с актерами театра импровизации 3:16, мужественно пройдя квест, добыли волшебные мечи и победили дракона — любовью.

Каждый участник проекта, создавая образ, проживает от его имени на сцене свою боль, страхи и мечты.