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20 февраля, суббота, 11:59

Не только преодолеть себя, но и стать нужным членом общества! О социальной реабилитации зависимых

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Герои нашего сюжета смогли полностью изменить свою жизнь, оказавшись на самом дне. Преодолев свою зависимость от алкоголя и наркотиков. Теперь они поддерживают других, тех кто тоже хочет справиться с этой бедой.

История Евгения похожа на десятки других историй выпускников реабилитационной программы фонда "Диакония". Еще в школе он увлекся алкоголем и наркотиками. За долгие годы употребления пробовал лечиться, но безрезультатно. И только в христианском центре нашел в себе силы для исцеления.

За пять лет трезвости у Евгения появились новые друзья, интересное дело, семья, ребенок.

Потом в его жизни случился срыв, и после месяца беспамятства он снова пришел в реабилитационный центр. Но уже с опытом преодоления зависимости и пониманием того, как можно жить по-другому. Теперь Евгений заново строит свою жизнь, и работает администратором в Центре гуманитарной и социальной помощи, куда могут обратиться малоимущие и люди в сложной жизненной ситуации.

В основе программы преодоления зависимости христианские методы исцеления духа и система "12 шагов". Заключительный этап – это социальная адаптация и помощь другим.  За годы работы фонд вырастил уже целую армию сотрудников и  волонтеров, которые готовы бескорыстно помогать другим.

Георгий - водитель проекта - "Социальный патруль". Сегодня он отвозил в больницу нескольких бездомных. Хоть сам и не жил на улице, но очень хорошо понимает и боль, и проблемы этих людей. Плюс может рассказать о том, что изменить свою жизнь и вернуться в общество реально.

Вместе с ним работает еще один Георгий, из другого мира – без тяжелой истории за плечами. Бригада "Социального патруля" помогает перевезти нуждающихся до места, где им будет оказана помощь: социальная, медицинская, юридическая, на машине, оборудованной выдвижным пандусом и инвалидным креслом.

Недавно в фонде придумали проект "Увидеть человека", и собираются запустить серию роликов о своих выпускниках.

Одна из создательниц фонда Елена Рыдалевская, знает о зависимых все и помогает им уже 20 лет. Слава об этом проекте вышла далеко за пределы Петербурга. Так, Петр приехал на реабилитацию из Новосибирска.

Помогать другим для Петра равно выздоровлению. Задачи у волонтеров бывают самые разные. Так, недавно он сделал ремонт в ванной одиноко проживающей женщине-инвалиду.

Все люди с зависимости говорят, что не чувствовали себя членами общества. И теперь их успешная реабилитациия зависит в том числе от того, насколько общество готово их принять и отнестись к ним с сочувствием.  

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург

 

 
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