Музеи без барьеров. О ярких инклюзивных проектах

20 мая, четверг, 11:04

Военные медики и солдаты в Музее железных дорог России. Об инклюзивном фотопроекте и жизни на колясках без барьеров.

Этот паровоз модели ОВ, который в народе называли овечкой, участвовал в Великой отечественной войне и даже имеет боевые ранения. Сегодня он участвует в фотосессии, посвящённой Дню Победы. Вместе с моделями на инвалидных колясках. Об инклюзивных проектах и жизни на колясках без барьеров расскажем.

Под руководством военного костюмера участники фотосессии перевоплощаются в солдат и медсестер, служивших почти 80 лет назад. В музее железных дорог России расположился целый костюмерный цех: ремни, пилотки, погоны – все детали подбираются на месте под размер и под задачу.

Надежда изучает содержимое своей новой не дамской сумочки: перевязочные материалы, жгуты, машинка для стрижки и бритва – которые нужны были для оказания помощи при ранениях головы. И, несмотря на суматоху, погрузилась в настроение праздника со слезами на глазах.

Для инвалидов-колясочников участие в подобных проектах - яркое событие втройне. Возможность выйти в свет и новые активности – вдохновляют и дают силы. Евгений - ведущий Агенства Особых новостей - первого информагенства, где работают люди с инвалидностью. Сегодня – он раненый боец в ожидании перевязки. Иэто уже третий его фотопроект за прошедшую весну. Недавно он попробовал себя в роли - модели – инклюзивного модельного агентства - которое недавно открылось в Петербурге..

Из недавних событий: Дефиле в дождевиках и фотопроект Двойники. Евгений обнаружил портретное сходство с Гариком Харламовым, его коллега по подиуму, Инна, нашла себя в образе Шарлиз Терон.

Сегодня Инна тоже - военный медик. На фотосъемке будет в составе бригады санитарного поезда. Это вагон в начале 40-х годов был переоборудован из обычного купейного вагона в аптеку-перевязочную.

Музей железных дорог России – один из тех, где удобно передвигаться людям на инвалидных колясках. Мало того, коляски разных размеров предоставляются гостям бесплатно. Есть лифты и пандусы. Разработаны экскурсии для разных посетителей: слабослышащих, незрячих.

Алексей Мазуров ведет экскурсии в еще одном "доступном" пространстве - музее Анны Ахматовой. В инвалидном кресле Алексей оказался уже будучи взрослым мужчиной – и не стал бросать любимую профессию.Он стал первым в городе экскурсоводом на коляске.

Сейчас у Алексея два маршрута для колясочников – по Невскому проспекту и Троицкой площади, в разработке еще один, по Приморскому району, – посвященный массовой архитектуре советского периода. Необычная группа всегда привлекает внимание – и это дополнительный бонус экскурсий - шаг к здоровому восприятию людей с инвалидностью. Ведь разные возможности здоровья не отменяют желания гулять, ходить на экскурсии и жить обычной жизнью.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.