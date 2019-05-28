Петербург отметил свой 316-й день рождения

27 мая, понедельник, 12:40

Петербург отметил свой 316 день рождения. Несмотря на капризы погоды, все события этого дня прошли, как и было намечено.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, открыли велосипедисты. С каждым годом большой велопарад по центральным улицам Петербурга собирает все больше сторонников здорового образа жизни. На этот раз даже прохладное утро не отпугнуло желающих поучаствовать в массовом катании.

Сергей Харлашкин, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга: "В этом году первый раз, когда мы не сами предложили маршрут, а предложили варианты из которых все участники парада путем голосования выбирали, по какому маршруту мы сегодня едем".

По предварительным подсчетам организаторов большой велопарад побил рекорд прошлого года, собрав 23 тысячи участников, которые через Невский проспект и Дворцовую набережную отправились в Парк 300-летия Петербурга. Однако, как только колонна велосипедистов прошла по Невкому проспекту, на главной улице города появились цирковые артисты. Живописную колонну Цирка на Фонтанке на великолепных лошадях возглавляли народные артисты России братья Запашные. Вслед за профессионалами по центральной части города прошли учащиеся цирковых студий. Кстати, наездники в русских народных костюмах возглавили еще одно праздничное шествие - Бал национальностей. Уже традиционное для Петербурга мероприятие, объединяющее диаспоры и общины всех народностей, проживающих в Северной столице, пройдя по центру города, закончили свой маршрут на стрелке Васильевского острова, где состоялся праздничный концерт.

Вадим Окрушко, первый заместитель Председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге: "Каждый из творческих коллективов, которые у нас созданы в Санкт-Петербурге при национальных объединениях, хочет выступить на площадке. Наша творческая отборочная комиссия , которая создана в Доме национальностей, из 80 заявок отобрала 40, то есть ровно половину".

В это же время с полуденным выстрелом у стен Петропавловской крепости развернулся Anyships фест. Лодки, пассажирские суда, катера, яхты и другие средства для передвижения по воде собрались на Неве в рамках нового фестиваля.

Георгий Кожуховский, директор фестиваля "Anyships": "Это возвращение к старым традициям. Еще Петр I собирал у Петропавловской крепости все суда и тем самым открывал навигацию в Санкт-Петербурге. Мы решили восстановить традицию заложенную в Петербурге еще 300 лет назад. В нашем мероприятии может поучаствовать любой судовладелец: байдарка, катер, яхта, у нас там даже джип плавает".

Вечернюю программу праздника открывала "Классика на Дворцовой". В рамках официальной части горожан поздравил с днем города исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга – Александр Беглов. На сцену поднялся также весь чемпионский состав футбольного клуба "Зенит", который за несколько часов до этого в статусе победителей провел заключительный матч чемпионата России на Газпром–Арене. А далее настало время классической музыки и оперных звезд.

Екатерина Галанова, автор и режиссер концерта "Классика на Дворцовой": "У нас очень симпатичное оформление сцены, потрясающий видео контент, у нас невероятные танцы и самое главное - у нас уникальный состав певцов, которым могли бы гордиться лучшие площадки мира. Каждый из 24 номеров это отдельный мини спектакль".

К этому моменту начавшийся в Петербурге дождь превратился в ливень. Стоит отметить, что количество зрителей на Дворцовой от этого не уменьшилось. Звездные гости концерта, приехавшие в Петербург из других стран старались не обращать на погоду внимания, российские же исполнители были и вовсе к ней благосклонны.

Артуро Чакон-Крус (Мексика),Рене Барбера (США), солисты концерта "Классика на Дворцовой": "Я думаю, дождь не сможет уменьшить ту энергию, которую мы запасли для этого концерта. Я очень много слышал и читал о Петербурге. Для меня этот концерт – это настоящее событие. Этот город, с его мистикой, с его историей – настоящая загадка для меняю. Это привилегия выступать здесь, в самом его сердце".

Алексей Лавров, солист концерта "Классика на Дворцовой": "Я - уроженец республики Коми, города Печоры, у меня -47 зимой. И когда я занимался в творческом объединении досуг, мне приходилось петь в -20, поэтому дождь, +12 – великолепные условия я считаю".

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.