Центр опережающей профессиональной подготовки поможет людям, оставшимся без работы

11 ноября, среда, 08:42

Петербуржцы, потерявшие работу во время пандемии, смогут бесплатно получить новую профессию. Причем готовить специалистов будут по пятидесяти направлениям. В Cеверной столице заработал Центр опережающей профессиональной подготовки.

До пандемии Дмитрий был "человеком-праздником" в буквальном смысле этого слова – работал ведущим на мероприятиях. Но последние полгода заказов не было, и он решил сменить профессию. В сети наткнулся на объявление о Центре опережающей профессиональной подготовки, подал заявку и оказался одним из первых. Буквально на днях у Дмитрия начались первые занятия по новой специальности – мастера мужской стрижки.

Дмитрий Хальзов – Участник программы по переподготовке кадров:

"Там я делал людей счастливыми. Заставлял их улыбаться. И в этой профессии мы делаем ровно то же самое. Не даром говорят, что с новой стрижкой начинается новая жизнь."

Центр опережающей профессиональной подготовки был создан в Петербурге еще в мае в рамках национального проекта "Образование" и федерального проекта "Молодые профессионалы". Обратиться в него могут горожане, находящиеся под риском увольнения, либо в поиске работы, а также выпускники образовательных организаций. Главная задача – подготовка востребованного у работодателей специалиста.

Ольга Коротеева – Директор Центра опережающей профессиональной подготовки СПб:

"Обучение длится 144 часа, это полностью очное обучение , максимальное количество дней, мы укладываемся в 4 недели. Если это рабочая профессия, то выдается свидетельство о профессии рабочего с присвоением разряда. Если это повышение квалификации, то это удостоверение о повышении квалификации. Квоты по компетенциям и сами компетенции были определены исходя из того, какие вакансии есть на сегодняшний день на рынке или возникнут в самое ближайшее время."

Одна из таких профессий – оператор квадракоптера. Сегодня эти специалисты, можно сказать, на вес золота. Практика показала, что управлять беспилотником не так-то просто. Небо не прощает небрежности и ошибок, каждая из которых может стать фатальной. Поэтому подготовленные кадры в этой области уже сейчас нарасхват.

Семен Лобко – Представитель компании-работодателя:

"У нас довольно инновационная сфера, у нас нет в принципе готовых специалистов, и если есть курсы, которые помогают людям получить какие-то дополнительные знания по этой профессии, то для нас это интересно, и нам интересно получить готовых специалистов, которые смогут непосредственно приступить к работе без какого-то дополнительного обучения."

Даша – выпускница этого года. Она закончила технический колледж управления и коммерции по специальности управление качеством. Но оказалось, что по профессии, на которую она училась три года, найти вакансию сейчас сложно. Девушка искала работу все лето – и безрезультатно. Поэтому когда узнала о программе переподготовки кадров, решила сразу ею воспользоваться. И на этот раз выбрала самое инновационное направление.

Дарья Шустрова - Участник программы по переподготовке кадров:

"Я такой человек, который не останавливается на одном. Я хочу развиваться, я хочу принимать новые испытания в жизни. И поэтому решила, что эксплуатация летательного оборудования как раз мой конек!"

По данным Центра занятости населения, в Петербурге в октябре почти 107 тысяч человек состояли на учете в качестве безработных. Более 3000 человек, потерявших работу в период пандемии, пройдут переподготовку. Алексей почти 20 лет работал автослесарем, об образовании сварщика мечтал давно. Но нехватка денежных средств не позволила ему вовремя повысить квалификацию. Поэтому во время пандемии он попал под сокращение. Возможность получить новую специальность для него – реальный шанс на трудоустройство.

Алексей Павлов - Участник программы по переподготовке кадров:

"Сварщик необходим в любом автосервисе. И очень часто отсутствие сварочной подготовки достаточно сильно ограничивало мои возможности как в финансовом плане, так и в рабочем. Бывает так, что без сварщика невозможно завершить автомобиль, а он занят и приходится ждать. А так сам бы мог. И получить деньги намного быстрее, и работу выполнить качественнее."

Центр опережающей профессиональной подготовки работает напрямую с предприятиями, заинтересованными в подборе квалифицированных специалистов. Кстати, взять на работу новых сварщиков готовы и в Медсантрансе.

Александр Хизов - Представитель компании - работодателя:

"Открытые вакансии на нашем предприятии есть. Не хочу сказать, что их очень много. Но мы всегда самых лучших взять сможем!"

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.