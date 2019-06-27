В Царском селе прошло главное модное событие лета - театральное дефиле "Царская ложа"

26 июня, среда, 16:41

Пьесы Чехова, Басни Эзопа, театр абсурда - такие Ассоциации в Царском селе выбрали для одноименного проекта лучшие модные дизайнеры Петербурга. В этот раз темой стал Год театра.

Для театрального дефиле "Царская ложа" прямо напротив Екатерининского дворца вырос мост над бездной, вместе с колоннами, поддерживающими пустоту. Пусть во время моего шоу зрители восхищаются или возмущаются, только не равнодушие, — раскрывает карты режиссер проекта, фэшн-дизайнер Сергей Луковский. Янис Чамалиди выбрал темой новой коллекции Театр абсурда. Это о времени перемен, которые трудно принять. Режиссер предложил свои ассоциации.

Каждый год модельеры делают коллекцию для шоу "Ассоциации" в Царском селе, но опираться стараются на мировые тренды. Ткани—сенситивы, которые легко стираются без вредных для природы моющих средств — экотренд. Таково наше модное будущее, — делится Янис Чамалиди. Не надо гладить, тепло в холод, прохладно в жару, и они занимают мало места в дорожной сумке.

Два дизайнера из пяти выбрали темой коллекции театр Чехова. Леонид Алексеев привел мужчин во фраках и пиджаках с принтами и дам в винтажных платьях - на импровизированную танцплощадку, а Татьяна Парфенова создала театральное шоу на основе сразу четырех чеховских пьес. Только трепет предчувствия нового времени передала не через кружева конца 19-го, а через вещи, навеянные модным в начале 20-го века направлением орфизм, с восприятием цвета как музыки и картиной Матисса "Танец".

В шоу Татьяны главная роль досталась внуку Платону. Заядлый театрал с трех лет, не отрываясь, мог следить по три часа за действием балета "Шурале". Но перед выходом на публику в роли Мировой души волновался изрядно.

Античная коллекция Лилии Кисиленко "Басни Эзопа" окончательно развернула модное дефиле в сторону драматического театра. В главной роли выступил мастер декламации, актер Данила Ведерников, лестница перед Камероновой галереей дебютировала в качестве сцены.

Беззаботный царскосельский Олимп, театр как жизнь и жизнь как театр — такие ассоциации вызвало одиннадцатое модное дефиле в Царском селе.

Взглянули на моду из театральной ложи Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.