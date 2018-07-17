Боевые искусства: от совершенствования духа и тела до практических приемов самообороны

17 июля, вторник, 12:56

Мир боевых искусств сегодня настолько многообразен, что абсолютно каждый сможет найти себе занятие по душе: от исключительно оздоровительных практик и совершенствования духа и тела до практических приемов самообороны.

Самым популярным из всех боевых искусств, во многом благодаря кинематографу, остается китайское ушу. Фильмы с Джеки Чаном для старших и мультфильмы "Кунфу панда" для детей создали притягательный образ этого вида боевого искусства с его загадочными звериными стилями и возможностью владения своим телом.

Николай Афанасьев, м.с.м.к., тренер высшей категории, основатель центра развития спорта "Восток и Запад": "Мы сделали клуб, в котором есть практически все единоборства и ушу представлено во всем своем многообразии, в каждом возрасте можно найти что-то для себя. Для детей, конечно, это спортивное ушу – великолепно развивает физически, прививает дисциплину".

Одним из секретов того, почему детям так нравится спортивное ушу – является оружие. Пусть оно исключительно тренировочное - мечи и с жестяными клинками, а кинжалом сложно даже уколоться, сам факт остается очень притягательным.

Николай Афанасьев, м.с.м.к., тренер высшей категории, основатель центра развития спорта "Восток и Запад": "Все тянутся к оружию, всем интересно, особенно дети. И когда это дается в руки, и научить может мастер, и может не просто сделать "уколи" и какой-то медленное движение, а научить вращать, как вращают ребята – это супер".

Впрочем, ушу – это не только спорт. С помощью восточных практик можно прекрасно поддерживать свое физическое состояние в любом возрасте. В Петербурге, кстати, уже 15 лет живет и тренирует настоящий китайский мастер кунфу, основатель собственного стиля ТайХэ - Хуан Тайчэн.

Хуан Тайчэн, вице-президент международной федерации мастеров боевых искусств, мастер кунфу, основатель стиля ТайХэ: "Моя система Тайхэтау – это не только традиционное. Есть еще и современный бой, есть и оздоровительная практика. Поэтому люди в процессе... мы нашли общий язык и я чувствую, что то, что я объясняю. Им интересно".

Одной из главных особенностей стиля мастера Тайчэна является его практичность.

Хуан Тайчэн, вице-президент международной федерации мастеров боевых искусств, мастер кунфу, основатель стиля ТайХэ: "У меня очень важно любое движение, любой прием, как это использовать. Неважно для самообороны или для оздоровления. Мы должны прийти к результату, должны увидеть эффект, иначе это похоже, как танец".

Если китайское ушу для нашей страны стало довольно привычным явлением, то японское кендо - это настоящее погружение в культуру самураев. Впрочем, и здесь каждый получает свое – кто-то технику работы с мечом и спортивное состязание, другие японскую философию и дух самураев.

Александр Котов, руководитель клуба "KEN": "На сегодняшний день спортивная составляющая в мире превалирует. Кендо развивается очень быстро, и спортивные соревнования и в Японии, и в мире вообще набирают все большую популярность. Конечно, на первом месте спорт. Но в Японии чтут свои традиции и своих детей стараются воспитывать в духе самурайском, в духе японском".

Капоэйру, по мнению некоторых критиков, нельзя называть полноценным боевым искусством. Однако бразильцы с этим точно не согласятся. Рожденная в Южной Америке капоэйра – это боевой стиль, просто сегодня наиболее популярным является бесконтактный бой, который насыщен акробатикой, обязательно проводится с музыкальным сопровождением и чем-то похож на танец.

Андрей Кудиш, главный тренер Российского центра капоэйры: "Здесь нет такого тесного контакта, как в боевых искусствах восточных, там все понятно, там объективное действие – тебе надо победить своего соперника. Здесь субъективное. Ты можешь победить своего соперника за счет красивых акробатических движений или ты можешь заманить его в ловушку – подсечь его, чтобы он упал на пятую точку. Или ты можешь обыграть его театральным искусством своим. Мы называем это игрой".

Почти все боевые искусства, которые сегодня существуют в мире, уже не диктуют своим последователям строгую философию, заниматься ими можно, как для удовольствия, так и для практических целей, главное найти искусство, близкое вам по духу.

Тимур Мамонов, Максим Беляев, Дарья Варновская, Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.