Модернизация Пулково: новая система наблюдения за воздушными объектами повысит безопасность полетов

11 декабря, вторник, 11:44

В аэропорту Пулково заработала новая система наблюдения за воздушным транспортом Альманах. Это полностью отечественная разработка. Она повысит точность работы диспетчерских служб и позволит в режиме реального времени контролировать перемещение всей техники и самолетов в аэропорту.

Пулково стал первым аэропортом, где установили новую российскую многопозиционную систему наблюдения "Альманах". Выбор именно Пулково как стартовой площадки для внедрения "Альманаха" был объяснен близостью воздушной гавани к месту производства системы и расположения ее разработчика. Здесь же, в Пулково, два года назад проходили и сертификационные испытания системы.

Вячеслав Локтионов, нач. аэродромного командного диспетчерского пункта: "Данная система позволяет нам теперь в автоматическом режиме получить информацию с борта воздушного судна. Если раньше мы наблюдали только первичные метки, на данном мониторе контроля аэродромного движения без позывных воздушных судов, то теперь автоматически с ответчиков ВС мы наблюдаем позывной в формулярах сопровождения".

До сегодняшнего дня за полетами наблюдали радиолокаторы. Сегодня эта аппаратура уже не может дать нужного объема информации. Например, данные о движении самолетов приходят к диспетчеру с задержкой до 12 секунд. Принцип действия "Альманаха" основан на измерении времени приема сигнала от воздушного судна. От громоздких радиолокаторов новую систему отличает компактность оборудования и отсутствие масштабных антенн.

Юрий Капойко, главный конструктор системы: "Особенность системы по сравнению с некоторыми другими системами для решения подобных задач заключается в том, что аппаратура самих станций очень простая. Сами станции очень компактные, они не содержат каких-то крупных механических подвижных частей, что сразу повышает и надежность аппаратуры, и упрощает работу по их эксплуатации. Кроме, того эти станции могут размещаться на существующих конструкциях, либо на каких-то легких конструкциях, и они не требует строительства новых объектов на территории аэропортов".

За безопасность "Пулково" отныне отвечают ещё и "ГНОМы". Это мобильные маяки. В ближайшее время их установят на каждую служебную машину, имеющую доступ к взлётно-посадочной полосе, рулежным дорожкам, перрону и к местам стоянки самолетов.

Сергей Карякин, зам. нач. службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи Петербургского центра обслуживания воздушного движения: "Отличительными особенностями этой системы является ее характеристики. У этой системы высокая вероятность обнаружения подвижных объектов. Достаточно сказать - 0,999, почти приближается к единице -точность определения местоположения воздушных судов и транспортных средств. На ВПП такая точность составляет 7,5 м. Если представить себе размеры самолета, то это достаточно высокая точность определения его местоположения".

Новая система наблюдения поможет избежать катастроф, подобных той, что произошла четыре года назад в московском аэропорту "Внуково". Тогда небольшой частный самолет столкнулся со снегоуборочной машиной. Все, кто находился на борту, погибли.

Вячеслав Локтионов, нач. аэродромного командного диспетчерского пункта: "И, несомненно, данная система повысила ситуативную осведомленность диспетчерского состава. Это особенно важно при работе в условиях ограниченной видимости, когда плохая погода. Диспетчер визуально в окно наблюдать за движением воздушных судов".

Точность определения воздушного судна или спецтранспорта и есть инновационная составляющая системы "Альманах". Это было и самой сложной задачей для разработчиков. Два года над системой работали полсотни специалистов.

Юрий Капойко, главный конструктор системы: "Сам аэропорт - довольно сложная среда для распространения сигналов. Здесь всегда есть переотражение, углы закрытия, те или иные препятствующие факторы, и в таких условиях получить высокие характеристики это сложная задача".

Внедрение "Альманаха" в "Пулково" обошлось примерно в 130 млн рублей. Разработала систему частная компания, производит государственный оборонный холдинг "Алмаз-Антей". По российскому законодательству только он может поставлять радионавигационное оборудование для управления воздушным движением. Сама система имеет большие потенциальные возможности. Их еще предстоит реализовать.

Сергей Карякин, зам. нач. службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи Петербургского центра обслуживания воздушного движения: "Сейчас действие этой системы ограничено 9,5 км от торца ВПП. Хотя система позволяет осуществлять контроль за движением воздушных судов до дальности до 100 до 120 км. Мы в ближайшее время обязательно реализуем все ее возможности. Что существенно повлияет на работу диспетчеров. И даже в части получения диспетчером более полной информации о параметрах движения ВС и даже уменьшение радиобмена, что существенно скажется на его напряжении, работе и т.д.".

Проект внедрения Альманаха выполнен в целях реализации федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения России". Аналогичная система уже установлена в аэропорту Минеральных вод. Скоро появится в Калининграде. Подписано соглашений на установку минимум еще в 6 аэропортах страны.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.