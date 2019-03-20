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19 марта, вторник, 12:09

Освоение Арктики

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Арктика - это океан ресурсов, территория возможностей, северный фасад России, а ключом к этой бесценной кладовой был и остаётся Петербург.

Несмотря на то, что северные народы и исследователи присутствуют в Арктике ещё с середины прошлого тысячелетия, активное транспортное освоение этих территорий началось только в конце 19 века. Тогда адмирал Макаров разработал идею первого в мире мощного ледокола "Ермак" и уже в 1901, будучи главным командиром Кронштадтского порта, совершил на этом судне экспедицию к Земле Франца Иосифа.

Ирина Стонт, директор филиала Музея мирового океана в Санкт-Петербурге "Ледокол Красин": "Те города, которые непосредственно находятся вблизи Арктики, они всегда были точкой соприкосновения (Мурманск – незамерзающий порт, Архангельск – тот, откуда всё началось, освоение, да), но Петербург был всегда таким местом скопления экспедиций, мозга, так скажем, откуда снаряжались экспедиции".

Михаил Шаль, Антон Голубев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев - Первый канал, Петербург

 
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